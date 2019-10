Adnan Saygun'da sezon açılıyor

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2019-2020 sezonunu dünyaca ünlü sanatçılar ve sergilerle açıyor. Festival İzmir kapsamında 14 Ekim'de Işın Karaca, "İzmir Metropolitan Orkestrası" ile sahne alıyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Festival İzmir dünyaca ünlü sanatçıları İzmir'e getirirken, "Doğanın Yüzü" ve "3 Kuşak" adlı sergiler ise doğa, cam, seramik ve porseleni sanatseverlerle buluşturuyor.

Festival İzmir kapsamında 14 Ekim'de Işın Karaca, "İzmir Metropolitan Orkestrası" ile sahne alıyor. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Işın Karaca'nın en sevilen şarkıları, 50 kişilik Metropolitan Orkestrası eşliğinde senfonik formda hayat bulacak. 15 Ekim'de ise "Stanley Clark Band" sahne alıyor. Bas gitarın yaşayan efsanesi ve dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Avrupa turnesine İzmir'den başlıyor.

Melihat Gülses sahnede

İsmini, Türk müziğinde dokuz komadan oluşan tam ses olarak adlandırılan 'tanini'den alan "Tanini Trio", 16 Ekim'de tecrübeli klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses ile sahne alıyor. 17 Ekim'de Caz ile Flamenko arasında olağanüstü bir köprü kurmayı başaran "Antonio Lizana Band" var. İlk kez Türkiye'de sahne alacak olan Antonio Lizana, saksafon ve flamenko vokalini tek vücutta buluşturuyor.

Sergiler de var

18 Ekim'de ise "New York Gypsy All Stars", İzmirli dinleyicilerle bir araya gelecek. Gypsy müziğini Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türüyle birleştiren New York Gypsy All Stars, dünyanın en önemli ud sanatçılarından ve 'Vazgeçtim', 'Yine Mi Çiçek' gibi besteleriyle tanıdığımız Ara Dinkjian ile aynı sahnede buluşuyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sezona sadece müzik festivaliyle değil sergilerle de merhaba diyor. "Doğanın Yüzü" sergisi 2 Ekim'de, "3 Kuşak" sergisi ise 7 Ekim'de açılıyor ve 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Küratörlüğünü akademisyen ve sanatçı Seval Alp'in yaptığı "Doğanın Yüzü" adlı sergide Ahmit Aslan'ın doğadan topladığı yüzlerce taştan ortaya çıkardığı seçki İzmirlilerin beğenisine sunulacak. "3 Kuşak" seramik, cam ve porselen sergisi ise İzmirli uluslararası seramik sanatçısı Bingül Başarır ile Behiye Kurt, Demet İper Dicle, Öder Ünsal ve Nilüfer Aksu'nun eserlerinden oluşan bir seçkiyi İzmirlilerle buluşturuyor.

Ekim programı

14 Ekim 2019

Işın Karaca ve İzmir Metropolitan Orkestrası

Konserin müzik direktörleri İzmirli genç müzisyenler Can Yapıcıoğlu ve Tolga Bilgin.

15 Ekim 2019

Stanley Clarke Band

Bas gitar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri, Jaco Pastorius ile beraber Stanley Clarke'dır. Uzun kariyerinde caz harici türlerde de başarı kazanmış olan Clarke, Türkiye'de daha çok caz ve caz-füzyon türlerinde tanınıyor. Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı ya da sahneyi paylaştığı isimlerden bazıları ise şöyle: Chick Corea, Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock, Al di Meola, Bob Marley, Miles Davis.

16 Ekim 2019

Tanini Trio ve Melihat Gülses

Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke'den oluşan Tanini Trio, Melihat Gülses ile sahne alıyor. 2005 yılında Londra'daki Hellenic Centre'de düzenlenen ses festivalinde ülkemizi temsil eden Melihat Gülses, TRT İstanbul Radyosu'ndaki görevine hala devam ediyor. Batı ve Doğu müziğinin Tanini Trio tarafından yapılacak sentezi, bu özel konserde sizi unutamayacağınız bir yolculuğa çıkaracak.

17 Ekim 2019

Antonio Lizana Band

Hayatı flamenkoyla özdeş olan Antonio Lizana, saksafon ve vokali bu alanda birleştiren ilk sanatçılardan biri olarak ismini duyurdu. Müzikal bir caz konserini ayine, bir ayini de coşkulu bir kutlamaya dönüştürebilen, meditasyonla dansı ve flamenko müziğini birleştirip deneysel bir şov yaratmayı başaran Lizana; Marcus Miller, Chano Dominguez, Jorge Drexler, Jose Merce, Chambao, Jorge Pardo, Alejandro Sanz gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalıştı.

18 Ekim 2019

New York Gypsy All Stars feat. Ara Dinkjian

Dünyanın en prestijli konservatuarlarından gelen, klasik olarak eğitilmiş virtüözlerden oluşan New York Gypsy All-Stars, salsadan bhangraya geniş müzik yelpazeleriyle tanınıyorlar. Gypsy müziğini Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türüyle birleştiren grup, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Konserler saat 20.00'de başlıyor

Konserlerin hepsi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da 20.00'de yapılacak. Bilet satışları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (232. 293 40 49) ve İzmir Sanat (232.293 40 49) gişelerinde yapılacak.