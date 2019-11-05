Ahırdan tiyatro sahnesine

Muğla Ula'da 3 kadın girişimci, satın aldıkları metruk ev ve ahırını tiyatro atölyesine dönüştürdü. İlk eğitim de forum tiyatro ile yapıldı.

Kadın girişimciler tiyatrocu Tilbe Saran, mimar Engin İyimen ve psikolog İnanç Sümbüloğlu, Portakallık Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ev ve ahırını satın aldı. Kadınlar burayı hayallerindeki tiyatro atölyesine dönüştürdü. Tamamlanan atölyede 'forum tiyatro' eğitimlerine başlandı.

20 kişilik ekip çalışıyor

Muğla ve değişik illerden 20 kişinin katıldığı eğitiminin sona ermesinin ardından, katılımcılar oyun sahneleyecek. Saran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un keşmekeşinden bunaldıkları için daha sakin bir yere gitmeyi düşündüklerini ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bu evi bulduklarını söyledi.

15 yıldır kullanılmıyordu

Eve bakmaya geldikleri ilk anda kendilerini buraya ait hissettiklerini belirten Saran, şunları kaydetti: "Geldiğimizde kapı kapalıydı. 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu anda stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi."