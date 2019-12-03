Ahıska Sürgün Anıtı açıldı

Menemen Belediyesi tarafından Ahıska Türkleri'nin ata yurtlarından sürgün edilişinin 75. yıldönümü anısına yapımı tamamlanan "Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı" açıldı.

Törene, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Belediye Meclis üyeleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara, muhtarlar, Ahıskalı ve Menemenli vatandaşlar katıldı.

Soykırım gerçekleşti

75 yıl önce, 1944 yılında Sovyet Rusya'da bir soykırım gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Aksoy, "Sovyet Rusya arşivlerine göre o dönemde sadece 475 Ahıska Türk'ü öldü. Ama tarihçilerin kaynakları 15 ile 20 bin arasında insanın katledildiğini gösteriyor. Ahıska Türkleri hayvan vagonlarına bindirilerek zoraki göç ettiriliyor. Bunların büyük bir kısmı Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'ye dağılıyor. Koskoca bir halk yok ediliyor. Üstelik bu tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor" dedi.

Unutmayacağız

Anıt açılışında konuşan Dernek Başkanı Agara da "Bugün Ahıska Türkleri için bir yas günüdür. 1944 yılında Ardahan sınırına 15 kilometre mesafede bir insanlık suçu, insanlık dramı yaşanmıştır. Biz Ahıska Türkleri yaşanan soykırımı unutmadık ve unutmayacağız. Bu sürgün için bir anıt yaptırdığı için Başkanım Serdar Aksoy'a şahsım, derneğim ve Dünya Asya Türkleri Konfederasyonu adına çok teşekkür ederim" diye konuştu. Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı açılış töreni, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. İbrahim Agara'nin Başkan Serdar Aksoy'a çiçek takdimi ve anıta çiçek bırakılması ile son buldu.