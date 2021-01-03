Ahmed Adnan Saygun anılacak

Çağdaş Türk müziğinin unutulmaz ismi Ahmed Adnan Saygun ölümünün 30’uncu yıl dönümü olan 6 Ocak Çarşamba günü,

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının düzenleyeceği, sunum, söyleşi ve dinletilerin olacağı bir programla anılacak. Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı yetkilileri, besteci Ahmed Adnan Saygun’u ölümünün 30’uncu yıl dönümünde anmak için 6 Ocak Çarşamba günü, bir program düzenleyecek. Müzikolog Ersin Antep’in tarihsel ve basılı kaynaklardan hazırladığı sunum, sanatçının öğrencileri ve yakınlarının, hakkında çalışma yapanların katılacağı söyleşiler ve bestecinin eserlerinin seslendirileceği dinletiler düzenlenecek. Etkinlik, 13.00-17.00 saatleri arasında Maltepe Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından da eşzamanlı olarak izlenebilecek.

İzmir'de doğdu

1907 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ahmed Adnan Saygun Osmanlı’nın son yıllarını, 1’inci Dünya Savaşı’nı, Yunan işgalini ve nihayet Kuvayı Milliye sayesinde kurtuluşu gördü. İzmir’de çocukluğunu geçirdi. Girdiği sınavda başarılı olarak devlet adına Paris’te Schola Cantorum’a öğrenime gönderildi. Dönüşünde Musiki Muallim Mektebi, İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretmenlik, kısa süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliği, Halkevlerinde müfettişlik görevlerinde bulundu. Etnomüzikoloji alanında da çalışmalar yapmış olan Saygun’un ‘Yunus Emre Oratoryosu’ başta olmak üzere yerli ve yabancı sanatçılarla birçok kez seslendirilen yapıtları, yetiştirdiği öğrencileri bulunuyor. Besteci Muammer Sun onu; ‘Çağdaş Türk Müziği’nin Kutup Yıldızı’ olarak nitelendiriyor.