Aile şirketinin öyküsü: Devr-i Oyun/cak

TAİDER üyelerinden oluşan doğaçlama tiyatro grubu, bir aile şirketinin öyküsünün anlatıldığı 'Devr-i Oyun/cak' oyunu ile 9 Mayıs'ta İzmir'de ve 17 Mayıs'ta Ankara'da seyirci karşısına çıkacak. Forum Tiyatro (Doğaçlama Tiyatro) şeklinde sahneye konulan, nesiller arası ilişkileri ve iletişimi merkeze alan öykü, aile şirketlerine özgün içeriğiyle seyircilerin aktif katılımıyla şekillendirilecek.

Türkiye'deki aile işletmelerinin nesiller boyu gelişmesine ve ülke ekonomisinin daha sağlıklı, istikrarlı büyümesine destek olmak amacıyla kurulan TAİDER'in üyelerinden oluşan doğaçlama tiyatro grubunun Forum Tiyatro türünde sahneleyeceği 'Devr-i Oyun/cak' adlı oyun, 9 Mayıs Perşembe günü İzmir, Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda, 17 Mayıs Cuma günü Ankara, Tiyatro Tempo'da seyirciyle buluşacak.

8 aylık çalışma

Forum Tiyatro projesinin dernek üyelerinin iş ve aile yaşamlarından özveride bulunarak sekiz aylık bir çalışmanın ardından sahnelendiğini söyleyen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, "Bu projemizde amacımız aile şirketlerini ilgilendiren konularda üyelerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ortam sağlamak ve TAİDER'i sanatla güçlendirmektir. Hem doğaçlama tiyatronun tanıtılması hem de aile şirketlerinde yetki devri sürecinin ve nesiller arası iletişimin ele alınması bu oyunun kazanımlarındandır. İzmir, Ankara ve ilerleyen tarihlerde İstanbul'da sahnelenecek bu oyuna aile şirketleri ve gelecek nesil üyelerini, öğrenciler ve tiyatro sevenleri davet ediyoruz" dedi. n İpek Şentürk