Ailen Prometheus İncelemesi

2012 yılında vizyona giren Prometheus adlı sinema filmi Ailen serisinin beşinci filmi olarak kendini gösteriyor. Aynı zamanda da bu yapım yaratıkların nasıl ortaya çıktığı konusundaki soru işaretlerini de gideren bir yapım olarak kabul görebiliyor.

fullhdfilmizlepala içerisinde de altyazılı ve dublaj seçenekleriyle izlenebilecek olan bu filmde, ,insanlığın ilk sorusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kim tarafından meydana getirildiğimizi ifade ederek, farklı anlayışlara da bu yapım içerisinde yer verilebiliyor. Aynı zamanda da din ve bilim ilişkisi de bu film içinde baz alınan konulardan bir tanesi olarak görülebiliyor.

Ailen Prometheus Oyuncuları

Yaratık serisinin beşinci filminde yönetmen olarak yine Ridley Scott’u görebiliyoruz. Aynı zamanda da oyuncu kadrosuyla da göz dolduran bu yapım, geniş bit kitleye hitap edebilecek yapıda da kendini gösteriyor. Oyuncu kadrosu kapsamında da film izle doğrultusunda yöneldikleri de ifade edilebiliyor. Bilimkurgu, gizem ve macera türündeki bu yapımın içerisinde Noomi Rapace, Micheal Fassbender, Guy Pearce, Logan Marshall-Green ve Charlize Theron gibi isimleri de görebilmek mümkün olabiliyor. Her bir oyuncu Alien Prometheus içerisinde etkili performanslarıyla da gündemde kalabiliyor. Bu sayede de ilgi çeken bir film olarak da dikkatleri üzerine çekebiliyor.

Alien Prometheus Analizi