Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0

“AKM Çocuk Festivali“ başladı

stanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "AKM Çocuk Sanat Festivali" çocuklarla kuklaların, müzikle dansın bir araya geldiği renkli kortej yürüyüşüyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı

“AKM Çocuk Festivali“ başladı
17 Nisan 2023 Pazartesi 13:28

Açılışın ardından minik sanatseverler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından AKM Tiyatro Salonunda sahnelenen "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" oyununu izledi.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, festival boyunca AKM'nin hem iç hem de dış alanlarında birçok etkinliğin yapılacağını söyledi.

Buharalı, festivalde İDOB'un çocuklara özel oyunlarının minik izleyicilerle buluşacağını dile getirerek etkinliklere dair şunları kaydetti:

"Bir boyama duvarımız dış mekanda yer alıyor. Planetaryum isminde gökyüzünü görüntülediğimiz ve çocukları içine aldığımız bir etkinliğimiz de var. Dev bir piyanomuz çocuklarımızın eğlencesi için hazırlandı ve yine çocukların piyano deneyimlemeleri için 'Gel Sen de Çal' etkinliğimiz var. Çocuk Sanat Merkezimizde de birçok atölyeler yer alıyor. Çocuklarımızı festivale bekliyoruz."

Çocukların toplumun geleceği olduğuna dikkati çeken Buharalı, "Bu geleceklerimizi teminat altına alabilmek için onların dünya görüşlerini, ideallerini gerçekleştirmeleri adına, farklı düşünmeleri adına bu Çocuk Sanat Festivali etkili olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Festival hakkında

AKM'de bir hafta boyunca çocuklar, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonların olduğu birçok etkinliğe katılabilecek.

Çocuklar festival kapsamında her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirecek. Çok Amaçlı Salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı etkileşimli bir akvaryum macerasına atılabilecekler.

Minik sanatseverler aynı zamanda AKM Çocuk Sanat Merkezi'ndeki "Erken Müzik Atölyesi", "Resim Sevinci", "Resimle Tanışıyorum", "Meyve Sebze Orkestrası", "Ritim Atölyesi", "Çocuklar İçin Drama Atölyesi", "Çocuklar İçin Dans Atölyesi", "edding ile Bir Kupa Pop Art", "Çocuk Arkeologlar Kazıda", "Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında" ve "Müzikli Masallar" çalışmalarına katılabilecek.

Minikler ayrıca AKM Yeşilçam Sineması'nda "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" filmini izleyebilecek.

23 Nisan'a kadar devam edecek festival kapsamındaki etkinliklere dair ayrıntılı bilgiye "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.


Kaynak: AA
Etiketler; #23 nisan #AKM Çocuk Festivali #atatürk kültür merkezi #festival
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Portekiz bayraklı kruvaziyer “Vasco Da Gama“ Bodrum'da
Sonraki Haber
Gazze'de Eyyubiler dönemine ait “Kemaliye Medresesi“ restore edilmeyi bekliyor
Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
0
Hava Muhalefeti'ne İzmir'de coşkulu gala
Hava Muhalefeti'ne İzmir'de coşkulu gala
0
Büyükşehir ve Fazıl Say’dan Türk halkına armağan... 100. Yıl Marşı hazır!
Büyükşehir ve Fazıl Say’dan Türk halkına armağan... 100. Yıl Marşı hazır!
0
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
0
Karaman'da lale bahçesi ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
Karaman'da lale bahçesi ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor
0
Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
Polisler, Bolu'da Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.