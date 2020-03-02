Akrilik boya nedir?

Akrilik boya genellikle uygun fiyatlara satılan ve hobi çalışmalarında kullanılan boya çeşitleridir.
Bu boyalar set olarak satıldığı gibi tek tek de satılabilmektedir. Akrilik boya hem zanaat hem de hobi çalışmalarında çok fazla kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlar ise genelde cam, kumaş ya da ahşap gibi malzemelerdir. Su bazlı yapısı sayesinde son derece iyi sonuç alınabilen akrilik boya türleri kremsi bir kıvamda olup rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ürünler kaliteli malzemelerden üretilir ve renk tutarlılığı da son derece yüksektir. Akrilik boya kullanımı sırasında çeşitli püf noktalara dikkat edildiğinde yapılan çalışma da daha kusursuz olacaktır.
Akrilik boya çeşitleri
Akrilik boya çeşitleri genelde set halinde satılan boyalardır. Tüm ana ve ara renklerin bulunabildiği akrilik boyalarda başlangıç seti ya da profesyonel set olmak üzere farklı setlerden de yararlanılabilir. Kullanım amacına uygun olarak seçilen bir set çalışmalarda hem çok daha canlı bir renk ortaya çıkaracak hem de daha rahat bir çalışma yapabilme imkânı bulacaksınız. Akrilik boya çeşitlerini incelemek için https://www.hobi24.com/akrilik-boyalar- linkinden yararlanabilirsiniz.