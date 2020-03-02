Akrilik boya nedir?

Akrilik boya genellikle uygun fiyatlara satılan ve hobi çalışmalarında kullanılan boya çeşitleridir.

Bu boyalar set olarak satıldığı gibi tek tek de satılabilmektedir. Akrilik boya hem zanaat hem de hobi çalışmalarında çok fazla kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlar ise genelde cam, kumaş ya da ahşap gibi malzemelerdir. Su bazlı yapısı sayesinde son derece iyi sonuç alınabilen akrilik boya türleri kremsi bir kıvamda olup rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ürünler kaliteli malzemelerden üretilir ve renk tutarlılığı da son derece yüksektir. Akrilik boya kullanımı sırasında çeşitli püf noktalara dikkat edildiğinde yapılan çalışma da daha kusursuz olacaktır.

Akrilik boya çeşitleri