Alaçatı'da sanat var

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Alaçatı, unutulmaz bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Alaçatı'nın her köşesinde dört gün boyunca birbirinden değerli sanatçıların eserleri sergilendi

Turizmin dört mevsime yayılması amacıyla Alaçatı’nın güzelliklerine sanatı da eklemek için kolları sıvayan Alaçatı Turizm Derneği, unutulmaz bir sanat buluşması düzenledi. Alaçatı’da Dört Mevsim Sanat adı altında gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 40 sanatçının 200 eseri, 20 farklı otelde sergilendi. Sergiye Onur Çanka, Zerrin Çiğdemli Aner, Ayla Akyol, Pınar Kanber, Pervin Bülbül, Canan Arabacı, Dr. Tülay Güzeldere, Cahide Topaloğlu, Betül Vural, Esra Meral, Aysun Yenice, Deniz Bilecik, Fatih Şimşek, Mehmet Can Ağlaç, Gülpare Yeşilpınar, Chermine Vidori, Emel Yurdakul başta olmak üzere 40 sanatçı katıldı. Onur Çanka’nın ölen mülteciler için yaptığı ve ilerleyen günlerde deniz dibine indireceği heykel, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Buluşmaya onur konuğu olarak katılan Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, ruh sağlığı ile ilgili sorunlarla başa çıkmada sanatın büyük bir payı olduğuna dikkat çekti.

Alaçatı tarzı sanat

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, etkinliği beklenenin üzerinde sanatseverin ziyaret ettiğini ve eserlere "müthiş bir talep" olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu “Alaçatı zaten sanat ile iç içe olan bir yer. Bu etkinlik ise Alaçatı tarzı sanatın nasıl olacağını gösterdi. Hedefimiz bu tür etkinlikleri 12 ay boyunca yapmak. Başta projenin küratörü Eda Aner olmak üzere etkinliğimize kucak açan Çeşme Belediyesi’ne, restoranlara, otellere ve Alaçatı halkına çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiye'de ilk

Serginin Küratörü ve Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Eda Aner ise aynı anda farklı mekanlarda 20 serginin birden açılmasının Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Aner "Alaçatı burada da farkını ortaya koydu. Eserler çok fazla talep gördü. Ayrıca sanatın getirdiği hareketlilik otelcilere, restoranlara ve Alaçatı esnafına da fayda sağladı. Herkes mutlu” dedi. Sanat etkinliklerini sahne sanatları ve müzik festivalleriyle birleştirerek ve daha uluslararası bir boyuta taşımak istediklerini söyleyen Aner “Farklı ülkeden gelecek sanatçılarla dostluk sergileri düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.