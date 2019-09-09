Alfons için festival

Menderes Belediyesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Efemçukuru Alfons üzümünün tanıtılması amacıyla düzenlenen Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali, Efemçukuru Kooperatif Alanı'nda yapıldı. Festivale CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Menderes Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle devam etti. Deniz Kumru ve Dilek Bayrak'ın konser verdiği festivalde 'En İyi Üzüm Yarışması' ve 'Üzüm Gözlü Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

En İyi Üzüm Yarışması'nda üreticiler kıyasıya rekabet etti. Jürinin dereceye giren üreticileri seçmekte zorlandığı yarışmada, birinci İbrahim Uslu, ikinci Bayram Özdemir, üçüncü Olcay Yavaş oldu. Efemçukuru'nun kızları da, "Üzüm Gözlü Yarışması"da dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmada Sıla Baş birinci olurken, Emine Karataş ikinci, Canan Kurgu üçüncü oldu. Her iki yarışmada da dereceye girenlere altın ödülü verildi.

Tadı da enfes

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Büyük bir yüz ölçümüne sahip güzel ilçemizde tarım sektörü önemli gelir kaynaklarımızdan birini oluşturmakta. İlçemizde sembol haline gelmiş birçok tarım ürünü bulunmakta. Bunlardan birisi de üzüm. Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy, Kuyucak ve Görece mahallelerimizde üzüm yetiştiriciliği revaçta. Şu an bulunduğumuz bölgede yetişen üzümlerin en önemli özelliği Akdeniz iklimi altında yetişmesi. Burada yetişen üzümler, çok özel üretim teknikleri ile geleneksel biçimde üretilmekte. Bu üzümlerin tadını eşsiz kılan bir özelliği de bağların neredeyse hiç sulanmadan ürün vermesi. Yaz aylarında güneşin güçlü etkisiyle yoğunlaşan üzüm taneleri, yamaçlarda gece oluşan çiğle birlikte serinler ve doğal olarak sulanır. Yöreye has coğrafya ve iklim özellikleri sayesinde de benzersiz bir tada ulaşır. Bu üzümlere ticari anlamda 'Alfons' adı verilirken, halk dilinde adı ise 'enfes'tir. Menderes Belediyesi olarak adı kadar tadı da enfes olan bu önemli değerimizin tanıtımı için festivalimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.