Ali Özgentürk'ten Folkart Academy öğrencilerine ders

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin senaristi ve birçok filmiyle çok sayıda ödül kazan ünlü yönetmen Ali Özgentürk, Folkart Academy öğrencileriyle buluştu. Sanat hayatında kendi yaşadıklarından örnekler veren Ali Özgentürk, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Folkart Academy'de Özel Yetenek Sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen ünlü yönetmen Ali Özgentürk, öğrencilere tiyatro ve sinemanın yanı sıra oyunculuk ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında detaylı bir anlatım gerçekleştirdi.

Folkart'ı ortaya koyduğu Folkart Academy ve Folkart Gallery ile diğer sanatsal faaliyetlere verdiği destekten dolayı tebrik eden Ali Özgentürk, "Folkart'ın sanata verdiği destek ile bugün buradasınız. Tiyatroya yönelik, oyunculuk ile ilgili dersler alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir anlayış ortaya çıkarılmış. Bu noktada özellikle sanat anlayışları için Folkart yönetimini tebrik ediyorum. Çok güzel bir süreç geliştirmişler ve bunu da sürdürüyorlar. Keşke bütün iş dünyası da bu noktada Folkart'ın yaptığı şeyleri yapsa" dedi.

Alan daraldı

Oyunculuğun kişinin içindeki ateşle ilgili olduğunu belirten Özgentürk, sanatta torpilin ya da kayırmanın olmayacağını ve tek belirleyicinin kişinin içindeki ateş olduğuna vurgu yaptı. Hiç kimseye nasıl oyuncu olabileceğini anlatamayacağını söyleyen Özgentürk, şöyle devam etti: Ben sadece tiyatro, sinema ve oyunculukla ilgili merak ettiklerinize cevap verebilirim. Nasıl oyuncu olabileceğinizi anlatamam. Zaten günümüzde de oyunculuğun en önemli sorunu oyunculuk yapabilecek alan olmaması. Maalesef alan daraldı. Öncelikle kimsenin sizi bir şey yapamayacağı noktasında anlaşalım. Ancak siz kendinizi yaparsınız. Yapmak? Bir heykeltıraş gibi kendinize bakın ve kendi hamurunuzdan kendinizi yapın. Eğer yapmazsanız size kimse bir şey yapamaz. Bu işte bir ateştir. Eğer o ateş içinizde yoksa maalesef olmaz. Hayatta aşkın ve sanatın torpili olmaz. Bu iki şey asla torpille ya da kayırmakla olmaz. Ancak içinizdeki ateş sizi bir yere götürür. Zaten bu ateş güçlüyse hocaya da gerek kalmadan mücadelenizle kendinizi gösterirsiniz. Kimse kimseye oyunculuğu öğretemez."

Bilgiyi yetenek zannediyoruz

Bilgi ile yeteneği karıştırmamak gerektiğini dile getiren Özgentürk, "Her gün yüzlerce yerden bizlere bilgi yağıyor. İşte cep telefonu da bu noktada süreci çok hızlandırdı ve mesafeyi kısalttı. Bu durum ise bazı sorunları doğurdu. Artık bilgiyi, bilmeyi biz yetenek zannediyoruz. Hâlbuki bu araçlar bizi gittikçe narsist hale getiriyor. Artık klişeleşti ama 'Görünüyorum, öyleyse varım' anlayışı egemen oldu. İyi ama 6-10 kişi birleşip, ortaya bir şeyler koymaya çalışan yok. Bilgiye ulaşmak kolay ama bunu harmanlayıp yeni bir şeyler ortaya koyan yok! Bu da ciddi bir sorun oluşturuyor" diye konuştu.

İlk rolüm Tom Sawyer'di

Özgentürk, "Benim zamanımda devlet Anadolu'da tiyatro kurulmasını istedi ve bunlardan biri de Adana'ya kuruldu. Okuldan eve giderken 'Tom Sawyer'in maceralarına oyuncu aranıyor' ilanını gördüm ve okula gitmeyi bırakıp, tiyatroya gitmeye başladım. Ve bu süreçte 9 yaşındaydım. Merdivenlerdeki kuyruğun sonunda hayatımda ilk defa tiyatro salonunu gördüm. Sahneye çıktım ve benden istenilen her şeyi yaptım. Ve bana, 'Sen gitme' dendi ve Tom Sawyer'i provalarda oynamaya başladım. Süreç böyle başladı ama bu içimdeki ateşle oldu" şeklinde konuştu.