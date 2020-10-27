Ali Rıza Ertan ödülleri verildi

Buca Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada Mehveş Demirer ve Yiğit Kerim Arslan birincilik ödülü kazandı.

Ali Rıza Ertan ödülleri verildi
27 Ekim 2020 Salı 13:22

Buca’nın Türkiye’ye mal olmuş ünlü şairi Ali Rıza Ertan, unutulmadı. Buca Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Her sene Türkiye’nin dört bir yanından genç şairlerin heyecanla beklediği yarışma, bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirildi.  Buca’daki Ali Rıza Ertan büstü önünde gerçekleştirilen ödül törenine Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Ali Rıza Ertan’ın eşi Nurhan Ertan, oğulları Özgür ve Utku Ertan, yarışmanın jüri üyeleri ile genç şairler katıldı.

34 şair başvurdu

Her sene Ali Rıza Ertan’ın doğum gününde düzenlenen etkinlik bu yıl, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştirildi. Yarışmaya 35 yaşında yaşamını yitiren genç şairin anısına 35 yaşına kadar olan genç şairler katıldı. 34 şairin başvurduğu yarışmada  birincilik ödülünü Mehveş Demirer ve Yiğit Kerim Arslan kazandı. Yarışmanın başarı ödülünü Yiğit Ergün, jüri özel ödülünü ise Yunus Karakoyun elde etti.  Katılımcılar ödül töreninin ardından Ertan’ın anısına büste kırmızı karanfil bıraktı.

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