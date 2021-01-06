Aliağa Belediyesi’nden kitapseverlere yeni yıl hediyesi

Aliağa Belediyesi, ‘Oku, Okut’ kampanyası kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 13.Yayını 156 sayfalık ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ni yeni yılın ilk ayında kitapseverlerle buluşturuyor. Anadolu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mayası olan Yörüklerin tarihi, bu kitapla yeniden canlanıyor.
Kitap tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen eser, 6 Ocak 2021 Çarşamba gününden itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak.
Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları dahilinde hazırlanan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Yazar daha önce ‘Aliağa: Cumhuriyet Dönemi’, ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’ ve ‘Su, Deniz, Gediz: Foça’ adlı kitapları da yazdı.
Aliağa Kent Kitaplığı’nın nadide eserlerinden olan kitap sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.
Dijital Versiyonları Online Olarak Yayınlandı
‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’nin dijital versiyonları da Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.
‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ İçindekiler:
1.Bölüm (Yörükler)
17 Yörük-Yüğrük
18 Oğuzlar
19 Oğuz Boyları
20 Oğuz Kağan Kimdir?
20 Selçuklular ve Oğuzlar
22 Dandanakan Savaşı
22 Dandanakan Savaşı Sonrası
24 Türkmenler
24 Doğu Anadolu Taraflarında Türkmen Beylikleri
27 Asya’dan Anadolu’ya Gelen Türkmen Boyları ve Oymakları
29 Bozulus Türkmenleri Anadolu’ya Yayıldı
30 İlk Kez Yörük Adı
31 Oğuzların Boy Düzeni
31 Oğuz Boyları ve Yerleştikleri Yerler
38 Askeri Sınıf Olarak Yürük
39 Yörüklerden Alınan Değişik Vergiler
40 Yörüklerin Yaşam Düzeni Niçin Bozuldu?
42 Yörüklerde Günlük ve Mevsimlik Yaşam
45 Genelde Yörüklerde ve Hayvanlarında Görülen Hastalıklar
48 Yörüklerle İlgili Az Bilinen Konular
50 Yayla ve Yaylacılık
51 Ege Bölgesi’nde Yaylacılık
52 Yörüklerde Dokumacılık
57 Yörüklerde Çadır
60 Osmanlı Devleti Konar-Göçerleri Yerleştirmek İstiyor
61 Osmanlı Devleti Gözünü Yörüklere Çevirdi
62 XVII. Yüzyıl Sonlarında Mecburi Yerleştirmeler Oldu
63 Osmanlı Döneminde Anadolu’da Konar-Göçerlerin Yerleştirilmesi
Adana Sancağında Ayas-Berenli ve Kınık Kazası Bölgesine
Hangi Oymaklar İskân Edildi? 64
65 Konar-Göçerlerin Toprağı Bırakma Sebepleri
66 Tanzimat Sonrası Konar-Göçer İskânı
69 Mustafa Kemal Atatürk’ün Ataları Yörük Mü?
74 Yunt Dağı Nerede ve Önemi Nedir?
78 Yunt Dağı Yöresinde Bazı Yörük Grupları
78 XVI. Yüzyılda Güzelhisar Kazası Civarında Yörük Cemaatleri
79 Aşiretler Cemaatler Nasıl İsim Alır?
79 XVI. Yüzyılda Yunt Dağı Yöresinde Yörük Oymakları
81 Elliciyan-ı Yunt Dağı Yörüklerinin Dağılıp Yerleştikleri Alanlar
82 Saruhan Yörükleri Defterleri
83 Saruhan Sancağında Yerleşen ve Yerleşmek Üzere Olan Aşiretler
83 XVI. Yüzyıldan Sonra Saruhan Sancağında Dağılan Yörük Cemaatleri
2.Bölüm (Derici Yörükleri)
92 Derici Yörükleri Padişahtan Yardım İstedi
93 Derici Yörüğü Osmanlı Arşivlerinde Nasıl Yer Aldı?
94 Günümüzde Ovacık Yaylası
98 Ovacık Yaylasına Çıkmak
100 Derici Aşireti Ne Zaman Karakuzu Köyüne Geldi?
102 Ovacık Yaylasında Günlük Yaşama Bakış
Derici Aşiretinin 1844-45 Yılları Güzelhisar Kazası Temettü’at Defterindeki Yerleri
105 1844-1845 Yılları Döneminde Derici
Aşiretinden Çiftçilik Yapanların Durumu 110
111 Derici Aşiretinde Üretim
115 Derici Yörüklerinde Halk Hekimliği
121 Derici Yörüklerinde Yağmur Duası
124 Günümüzde Çıtak Köyü
128 Günümüzde Karakuzu Köyü
130 Sonuç
132 Araştırma Gezilerinden Fotoğraflar
144 Kaynakça
147 Dizin