Aliağa Belediyesi’nden kitapseverlere yeni yıl hediyesi

Aliağa Belediyesi, ‘Oku, Okut’ kampanyası kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 13.Yayını 156 sayfalık ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ni yeni yılın ilk ayında kitapseverlerle buluşturuyor. Anadolu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mayası olan Yörüklerin tarihi, bu kitapla yeniden canlanıyor.

Kitap tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen eser, 6 Ocak 2021 Çarşamba gününden itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak.

Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları dahilinde hazırlanan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Yazar daha önce ‘Aliağa: Cumhuriyet Dönemi’, ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’ ve ‘Su, Deniz, Gediz: Foça’ adlı kitapları da yazdı.

Aliağa Kent Kitaplığı’nın nadide eserlerinden olan kitap sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

Dijital Versiyonları Online Olarak Yayınlandı

‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’nin dijital versiyonları da Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.

‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ İçindekiler:

1.Bölüm (Yörükler)

17 Yörük-Yüğrük

18 Oğuzlar

19 Oğuz Boyları

20 Oğuz Kağan Kimdir?

20 Selçuklular ve Oğuzlar

22 Dandanakan Savaşı

22 Dandanakan Savaşı Sonrası

24 Türkmenler

24 Doğu Anadolu Taraflarında Türkmen Beylikleri

27 Asya’dan Anadolu’ya Gelen Türkmen Boyları ve Oymakları

29 Bozulus Türkmenleri Anadolu’ya Yayıldı

30 İlk Kez Yörük Adı

31 Oğuzların Boy Düzeni

31 Oğuz Boyları ve Yerleştikleri Yerler

38 Askeri Sınıf Olarak Yürük

39 Yörüklerden Alınan Değişik Vergiler

40 Yörüklerin Yaşam Düzeni Niçin Bozuldu?

42 Yörüklerde Günlük ve Mevsimlik Yaşam

45 Genelde Yörüklerde ve Hayvanlarında Görülen Hastalıklar

48 Yörüklerle İlgili Az Bilinen Konular

50 Yayla ve Yaylacılık

51 Ege Bölgesi’nde Yaylacılık

52 Yörüklerde Dokumacılık

57 Yörüklerde Çadır

60 Osmanlı Devleti Konar-Göçerleri Yerleştirmek İstiyor

61 Osmanlı Devleti Gözünü Yörüklere Çevirdi

62 XVII. Yüzyıl Sonlarında Mecburi Yerleştirmeler Oldu

63 Osmanlı Döneminde Anadolu’da Konar-Göçerlerin Yerleştirilmesi

Adana Sancağında Ayas-Berenli ve Kınık Kazası Bölgesine

Hangi Oymaklar İskân Edildi? 64

65 Konar-Göçerlerin Toprağı Bırakma Sebepleri

66 Tanzimat Sonrası Konar-Göçer İskânı

69 Mustafa Kemal Atatürk’ün Ataları Yörük Mü?

74 Yunt Dağı Nerede ve Önemi Nedir?

78 Yunt Dağı Yöresinde Bazı Yörük Grupları

78 XVI. Yüzyılda Güzelhisar Kazası Civarında Yörük Cemaatleri

79 Aşiretler Cemaatler Nasıl İsim Alır?

79 XVI. Yüzyılda Yunt Dağı Yöresinde Yörük Oymakları

81 Elliciyan-ı Yunt Dağı Yörüklerinin Dağılıp Yerleştikleri Alanlar

82 Saruhan Yörükleri Defterleri

83 Saruhan Sancağında Yerleşen ve Yerleşmek Üzere Olan Aşiretler

83 XVI. Yüzyıldan Sonra Saruhan Sancağında Dağılan Yörük Cemaatleri

2.Bölüm (Derici Yörükleri)

92 Derici Yörükleri Padişahtan Yardım İstedi

93 Derici Yörüğü Osmanlı Arşivlerinde Nasıl Yer Aldı?

94 Günümüzde Ovacık Yaylası

98 Ovacık Yaylasına Çıkmak

100 Derici Aşireti Ne Zaman Karakuzu Köyüne Geldi?

102 Ovacık Yaylasında Günlük Yaşama Bakış

Derici Aşiretinin 1844-45 Yılları Güzelhisar Kazası Temettü’at Defterindeki Yerleri

105 1844-1845 Yılları Döneminde Derici

Aşiretinden Çiftçilik Yapanların Durumu 110

111 Derici Aşiretinde Üretim

115 Derici Yörüklerinde Halk Hekimliği

121 Derici Yörüklerinde Yağmur Duası

124 Günümüzde Çıtak Köyü

128 Günümüzde Karakuzu Köyü

130 Sonuç

132 Araştırma Gezilerinden Fotoğraflar

144 Kaynakça

147 Dizin