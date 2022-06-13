Aliağa'da halk oyunları rüzgarı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları Topluluğu Halk Oyunları gecesi, pandeminin ardından yeniden Aliağalılarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri geceye Aliaga Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Ak Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa İyi Parti Kadın Kolları Baskanı Hande Gök de katıldı

Kurum müdürü Ebru Yılmaz öncülüğünde, 8 aydır hazırlıklarına devam eden Aliağa Tüpraş Halk eğitim Merkezi öğrencileri, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Halk Oyunları Gecesi'ne ev sahipliği yaptı. 8 ay boyunca pandemide bulaş riskine karşın büyük bir özveriyle çalışan ve çoğu ev hanımı, çalışan ve emekli kadınlardan oluşan kursiyerler, usta ögreticileri Şenay Aydoğan ve Tuğberk Aykara ile Elazığ, Bilecik, Zeybek, Karadeniz ve Edirne yöresi oyunlarıyla Aliağalılara unutulmaz bir görsel şölen yaşattılar.

Kurum müdürü Ebru Yılmaz, "Uzun çalışmanın ardından mükemmel bir gösteri oldu. Eğitmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca asıl bu işe gönül veren kursiyerlerimin sabrına çalışma azmine ve ailelerinden feragat ederek buraya ayırdıkları zamana hayranım. Doğru yer, doğru zaman, doğru insanlar ve ortaya çıkan muhteşem ekip." diye konuştu.

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Pandemi döneminde bile çalışmalarına aralıksız devam eden ekip daha önce Fethiye Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Aydın Sultanhisar Çilek Festivali ve Isparta Gül Festivali'nde Aliağa'yı temsil ettiler. Kapadokya, İstanbul, Hatay, Çanakkale ve Gürcistan'da da Aliağa'yı gururla temsil etmeye devam edecekler. Çoğunluğun emekli ve ev hanımlarından oluşturduğu harika ekibe katılmak için Aliağa Tüpraş Halk eğitim Merkezi başvurularınızı bekliyor.