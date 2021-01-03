Alkışlar bir kez daha Nehir için

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi oldu. 15 yaşındaki başarılı genç kız, son katıldığı 5 yarışmadan da 1’incilik ödülünü kazanarak ülkemize büyük gurur yaşattı

Müziğe 4,5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 8 yıldır YÜSEM Müzik Akademisi’nde aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 müzik ödülünü kazandı. COVID-19 salgını nedeniyle tüm müzik çalışmalarını çevrim içi eğitimlerle sıkı bir şekilde sürdürmeye devam eden Nehir, bu dönemi de başarılarla tamamladı. Son 1 yıldır bestelerini de yapmaya başladığını ve müziğin zor günleri atlatmakta en büyük destekçisi olduğunu belirten genç kız, “Salgının ilk günlerinde uzun bir süre yüz yüze eğitime devam edilemeyeceğini öğretmenlerim ile öngörerek, evde geçireceğim süreci en verimli şekilde değerlendirmek istedim. Bu nedenle kendime akademik ve zor bir repertuvar belirleyerek aralıksız çalışmalarıma devam ettim. Piyano, bu zor günleri atlatmakta en büyük destekçim oldu” dedi.

Son 5 yarışmada gelen birincilik ödülleri

En yeni başarısı olarak Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda 1’incilik ödülünün yanı sıra, Lüksemburg’da düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Müzik Beste Yarışması’nda, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması ile Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda ve de Türkiye’de düzenlenen 26. Halıcı Ulusal Beste Yarışması’nda da birincilik ödüllerinin sahibi olan Özzengin, gelecek hedeflerini şöyle anlattı: “En son katıldığım Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması’nda, dünyanın dört bir yanından piyanistler yarışma için performans videolarını gönderdi. Uluslararası bir jüri bu performansları izleyerek puanlama yaptı. Puanlama sonucu birinci gelerek çok büyük bir mutluluk yaşadım. Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum hep devam edecek.”