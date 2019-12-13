Alkışlar 'Güzel Şişman'a

8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında "Şişman Güzeldir" adlı oyun, Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Alkışlar 'Güzel Şişman'a
13 Aralık 2019 Cuma 13:54

Füsun Demirel'in yöneterek Mert Küçülmez ve Ayşegül Sağlam'la birlikte rol aldığı oyun, yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran ve aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'yla eşi Fügen Selvitopu'nun da olduğu seyirciler, sanatçıları dakikalarca alkışladı. Oyun sonunda, festivali düzenleyen Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) yöneticileri tarafından Başkan Selvitopu'na, tiyatroya katkıları nedeniyle plaket verildi. Başkan Selvitopu da oyunculara, adlarına dikilmiş fidanların sertifikasını sundu. Füsun Demirel ve ekibini kutlayan Başkan Selvitopu, "Sanatçılarımız bugün bizleri onurlandırdılar. Kültür ve sanatsız bir toplum düşünülemez. Bu etkinlikleri, kültür ve sanata hasret Karabağlar'da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. Dünyaca ünlü İtalyan oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncu Dario Fo'nun eşi Franca Rame'yle birlikte kaleme aldığı "Şişman Güzeldir" adlı tek perdelik komedi türündeki eserde, kadınların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, özellikle iş hayatında karşılaştıkları baskılar ve modern aile ilişkilerindeki yozlaşmalar ele alınıyor.

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