Alternatif Yurt Dışı Tecrübesi: Work And Travel

Work And Travel, öğrencilerin sıklıkla yapmak istediği kültürel değişim programlarından birisidir.

Yaz dönemini Amerika'da çalışarak geçirmek isteyen öğrencilere sunulan bu fırsat oldukça güzel şeyler doğurmaktadır. Çalışırken aynı zamanda dil öğrenen gençler, hayatlarında bir daha yaşayamayacağı maceraya WAT programı ile dahil olurlar. Öncelikle bu yazımız içerisinde bazı bilinen yanlışlıklar hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Work And Travel Ne Değildir?

WAT kültürel öğrenci değişim programında iş garantisi ve para kazanma imkânı %100 sağlanmaktadır. Çok para kazanmak, para biriktirmek bu programın amaçlarından birisi değildir. Katılımcı öğrenciler, kendilerine sunulan zaman dilimi içerisinde gezmeye de zaman ayırmalıdırlar.

Yukarıda öğrencilerin çalışırken aynı zamanda dil de öğrenebileceklerini dile getirmiştik. Ancak Work And Travel bir dil öğrenme programı asla değildir. Zaten başvuruda bulunan adaylardan kendilerini ifade edebilecek kadar İngilizce bulunmasını istiyor. Bununla beraber 4 ay boyunca tamamen İngilizce konuşulan bir işletmede çalışacak olan öğrenciler, dolaylı yoldan sürekli İngilizce diline maruz kalacakları için dillerinde büyük bir gelişme meydana gelecektir.

WAT programı bütünü ile bir seyahat ya da tatil programı değildir. 18 ile 26 yaş aralığında olan öğrencilerin katıldığı WAT öncelikle çalışma üzerine kuruludur. Öğrenciler, mesailerini bitirdikten sonra istedikleri gibi gezme ve eğlenme hakkına sahiptir. Öğrencilere sunulan işler genellikle profesyonellik gerektirmeyen, bölümleri ile ilgili olmayan basit işlerdir.

Work And Travel'e Katılım Şartları

Work And Travel her yıl Amerika'da düzenlenen bir kültürel bir programdır. Her yıl ortalama olarak 80,000 öğrencinin katıldığı bu programda ana hedef öğrencilerin çalışması üzerine kurulmuştur. Çalıştıkları işlerden saatlik bir kazanç elde eden öğrenciler, memleketlerine oldukça güzel bir para birikimi ile dönerler. İnternette WAT ile ilgili videolar izleyen birçok kişi bu programa nasıl dahil olacaklarını merak ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin üniversite öğrencisi olması ile 18 ile 26 yaş arasında olması gerekiyor. Üniversite öğrencisi olmayan kişilerin programa katılımları kesinlikle söz konusu değildir.

Work And Travel konusunda ülkemizde hizmet veren lisanslı eğitim kuruluşları bulunmaktadır. Bunlar arasından en tercih edilen kurumlardan biri olan Edex, Tüm konaklama ve iş seçeneklerini ayarlayarak öğrencilerin Amerika'da bulunduğu 4 aylık süreyi tamamen gözetim altında yürütüyor. Amerika hayaliniz varsa WAT programı sizler için büyük bir fırsattır.