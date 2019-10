Altın Kedi için yarışacaklar

Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.

İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 20.kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Başta Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Buca Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali 4-10 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 10 bin filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu. Bu yıl Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Tarık Akan Kültür Merkezi salonlarının yanısıra yine üniversite salonlarında filmler üniversite öğrencileri ile de buluşturulacak. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yerli finalistler

Sevinç Vesaire / Kurtcebe Turgul

Eksik / Volkan Budak

Ablam / Burcu Aykar

Otis Tarda / Emre Öksüz

G.K. / İnan Erbil

Bugün Ölmek İstiyorum / Onur Sefer

Kömür / Reşat Fuat Cam

Tahta Kurusu / Tunahan Kurt

Ağır Yük / Yılmaz Özdil

Önce İsimler Gitti / Ayşe Nur Gençalp

Taş / Alican Yücesoy

Yabancı finalistler

My Name is Petya / Daria Binevskaya (Rusya)

Terror / Yonatan Shehoah (İsrail)

Fault Line / Soheil Amirsharifi (İran)

How To Fly a Kite / Lorand Gabor (Romanya)

The Trap / Nada Riyadh (Almanya)

Dimo's Forest / Hristo Simeonov (Bulgaristan)

Tomatic / Chiristophe Saber (Fransa)

The Last Tale About Earth / Magdalena Seweryn (Polonya)

Dark Sand / Thanasis Trouboukis (Yunanistan)

Jupiter / Benjamin Pfohl (Almanya)