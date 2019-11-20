Günümüz şartlarında iyi bir işte çalışmak, kariyer yapmak ve beklentileri elde edebilmek için yabancı dil öğrenilmesi kesin olarak gerekli olan bir şeydir.

Yabancı dil eğitimi için seçilecek ülke de tabi ki önemlidir. Direkt olarak ülkeden giriş yapmamızın nedeni, son yıllarda dil eğitimi için popülaritesi yükselen ülkelerin olmasıdır. Eskiden, başka bir ülkede eğitim almak günümüz gibi kolay değildi özellikle de vize almak için bazen 1 yıldan daha fazla süre beklenebiliyordur. Ülkelerin kendilerine göre geliştirdikleri prensiplerin katı olması bu işin zorlaşmasında en büyük etkiye sahipti. Ancak günümüzde, Amerika gibi vize alınması çok zor olan ülkelerde bile son dönemlerde uluslararası öğrencilere karşı gösterilen esneklik sayesinde daha fazla öğrenci, buraya dil eğitimi almak için geliyor. Amerika dil okulları ise hem eğitici kadroları hem de oluşturulan eğitim şartları ile kendilerinden söz ettiren kurumlardır. Bu sayede İngilizce öğrenmek isteyenlerin beklentilerini elde etmeleri çok daha kolay bir hale gelmektedir. Amerika’da dil eğitimi almanın avantajlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını da söylemek gerekiyor. Öğrenciler açısından önemli olan konaklama, ulaşım ve çalışma izninin de Amerika’da tam şekilde verilmesi, ülkenin daha fazla tercih edilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Yaşam koşulları konusu incelenirken de aynı özelliklerin bir arada olması, her sene burada eğitim alan öğrencilerin sayısının artmasını sağlamaktadır.

Amerika’da yaşam koşulları

Amerika, kozmopolit bir ülkedir, yaşam değerleri dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Gerek yerli vatandaşlarının sahip olduğu haklar, gerek oturma izni olanların yaşam hakları ve gerekse de ülkeye eğitim almak için gelen öğrencilerin yaşamda sahip oldukları kalite, kendinden yıllardan beridir söz ettiren önemli bir ayrıntıdır. Ülkemizden her sene binlerce öğrencinin İngilizce dil eğitimi almak için gittikleri Amerika, sosyal hakların tamamını kendi vatandaşlarına sunduğu gibi buraya gelen öğrencilere de sunmaktadır. Bu sayede eğitim döneminde herhangi bir sorunla karşılaşılmadan en iyi koşullarda eğitim alınabilmektedir. Amerika’da yaşam koşullarının son derece sağlıklı olması, fiyatlar konusunda öğrencilerin maddi anlamda sarsıntıya uğramamaları, daha iyi şartlarda eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı oluyor. Bir de buradaki öğrenciler, haftalık 20 saat çalışma iznine sahip oluyorlar. Yani hem dil eğitimi almak hem de Amerika’nın iş koşullarından faydalanarak yaşamı sürdürmek, eğitime katkıda bulunmak isteyen ve ailelerin daha fazla maddi anlamda yük olmak istemeyen öğrenciler için ideal bir seçenek haline gelmesini sağlıyor. Amerika dil okulları genel olarak eğitim alanında başarılı olan kurumlardır ve bu da öğrencilerin eğitimlerini tamamlamak için burayı daha fazla tercih etmelerini etkilemektedir.

Amerika dil okullarına kayıt

Her ülkenin eğitim dönemi birbirinden farklıdır. Doğru zaman doğru karar almak, hem maddi anlamda daha ekonomik rakamları yakalamaya yardımcı olur hem de öğretim dönemini doğrudan etkiler. Mesela kış aylarında yurtdışından Amerika’ya giden öğrenci sayısı daha az olur ve bu da kendi ülkenizden gelen öğrencilerin sayısının da azalmasını etkiler. Bu sizin için önemli bir avantaj olur. Eğitim alırken pratik yapmak bu şekilde daha kolay hale gelir. Ama yaz dönemlerinde gelen öğrencilerin sayısı artacağı için ve Türkiye’den de gelen öğrenci sayısının yoğun olacağından dolayı ister istemez, kendi ülkenizden gelen öğrencilerle zaman geçirmek istemenize neden olacak bu da pratik yapma imkanını daha düşürecektir. Bu yüzden zamanlama konusunda isabetli karar vermek, Amerika dil okulları ile daha kaliteli eğitim şartlarına sahip olmayı etkilemektedir. Dil okulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilir, sitemizi ziyaret edebilirsiniz.