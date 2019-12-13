Antalya, yaz turizminde dünya birincisi

Antalya bu yıl tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı. Mayıs- ekim ayları arasındaki yaz sezonunda 12 milyon 821 bin yabancı turist sayısıyla dünyada ilk sırada yer alan Antalya, sadece 6 aylık sayılarla dünyanın en çok turist ağırlayan kentleriyle yarışıyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'nın ulaştığı turist sayısına göre, dünyanın en fazla turist ağırlayan kentlerini analiz etti. Recep Yavuz, 10 Aralık itibarıyla Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist sayısının 14 milyon 735 bin, Gazipaşa Havalimanı ile birlikte 15 milyon 37 bin olduğunu kaydetti. Aralık ayı verilerine bakıldığında yüzde 17'lik artış trendinin devam ettiğini aktaran Yavuz, buna göre yılsonunda Antalya Havalimanı toplam turist sayısının 14 milyon 920 bine ulaşmasını beklediğini kaydetti. Hazırladığı simülasyona göre, Antalya Havalimanı'nın geçen yıla göre 2 milyon 207 bin daha fazla turist ağırlayacağını dile getiren Yavuz, artış oranının yüzde 17,3 olduğunu kaydetti. Yavuz, 2019'un Antalya'ya en çok turist gelen yıl olarak kayda geçeceğini de söyledi.

Altıncılığı zorluyor

2019 turist sayısının dünya turizm destinasyonlarındaki sıralamasının önümüzdeki yılın ilk aylarında belli olacağını açıklayan Yavuz, eylül ayında Travel Book Endeksinde 2018 yılında 12 milyon ziyaretçi ile 10'uncu sırada olan Antalya'nın, Bangkok, Paris, Londra, Dubai ve Singapur'dan sonra 6'ncı sıraya yerleşmesini beklediğini söyledi. Yavuz, altıncılık için Antalya'nın en büyük rakiplerinin ise İstanbul, Kuala Lumpur ve New York olacağını kaydetti.

İlk 10'daki şehirler

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri sıralamasında geçen yıl Antalya'nın 10'uncu olduğunu belirten Yavuz, ilk 10'un Bangkok 21.9 milyon, Londra 20.4 milyon, Paris 17.9 milyon, Dubai 16.6 milyon, Singapur 14.4 milyon, New York 13.6 milyon, Kuala Lumpur 13.5 milyon, İstanbul 12.8 milyon, Tokyo 12.1 milyon, Antalya 11.2 milyon şeklinde sıralandığını kaydetti. Yavuz, "Antalya, en çok turist çeken ilk 10 şehir içerisinde tek sahil-tatil destinasyonu. Diğerleri şehir destinasyonu ve ortalama konaklama süresi 5-6 gün, Antalya ise 12 günle en uzun konaklama süresine sahip" dedi. İlk 10'daki kentlerin 12 ay yoğun turist çektiğine işaret eden Yavuz, "Kış aylarında da bu şehirlere ciddi düzeyde turist geliyor. Ancak Antalya, toplam turistin yüzde 86'sını, mayıs- ekim arasındaki 6 aylık yaz döneminde alıyor. 2019 yılında 14 milyon 920 bin turistin, 12 milyon 821 bini, mayıs- ekim arasında geldi. Bu da turist sayısının yüzde 86'sına denk gelir. Antalya için mayıs- ekim ayları arasındaki yaz döneminde dünya birincisi diyebiliriz. Hiç şüphesiz mayıs-ekim döneminde dünyada en çok turist Antalya'ya geliyor" diye konuştu.