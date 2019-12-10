Arkas Trio'dan yeni yıl konserleri

Türkiye'nin ilk kurumsal üçlüsü olan Arkas Trio, yeni yıla girerken iki konserle müzikseverlerle buluşuyor.

Arkas Holding desteğiyle Buca Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen 'Buca Belediyesi Yeni Yıl Konseri' ile açılışı yapacak Arkas Trio, 18 Aralık'ta Buca St. Baptist Kilisesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 19 Aralık'ta ise İzmir Musevi Vakfı Cemaati Konseri'nde Arkas Trio, izleyicinin karşısına ikinci kez Bet-İsrael Sinagogu'nda çıkacak. Uluslararası başarılara sahip solist sanatçılardan oluşan ve Türkiye'nin ilk kurumsal triosu olan Arkas Trio, yeni yıla günler kala İzmir'de iki ücretsiz konser birden verecek.

CD kaydı

Kurulduğu 2011 yılından bu yana İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin gibi Türkiye'nin en önde gelen uluslararası müzik festivallerinde yer almış olan Arkas Trio, Bilkent Senfoni, İstanbul Devlet Senfoni ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde seslendirdiği Beethoven'ın Üçlü Konçertosu yorumlarıyla büyük yankı uyandırdı. Yurt dışında ilk konserini Berlin'de veren Arkas Trio, Kamran İnce tarafından topluluk için özel olarak bestelenen 'Fortuna Sepio Nos' adlı eserin dünya prömiyerini ise Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi. Kuruluşunun yedinci yılında ilk CD kaydını da yapan Arkas Trio'nun Mendelssohn, Brahms, Saint-Saens, Turina ve Piazzolla'nın eserlerinden oluşan iki CD'lik 'Romantik Üçlüler' albümü, A.K. Müzik tarafından 2018 yılında yayımlandı. Arkas Trio, klasik repertuarın yanı sıra az bilinen oda müziği eserlerini de repertuarına almakta ve dinleyiciyle buluşturmakta.