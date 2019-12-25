Arp kraliçesi Karaburun'da

Dünyanın önde gelen arp sanatçıları arasında yer alan Şirin Pancaroğlu Karaburun'a geliyor.

Klasik müzik geleneğinden yetişen, geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki çalışmaları ile de beğeni toplayan Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, 28 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Karaburun Halk Eğitim Merkezi'nde konser verecek.

Vatandaş talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, sanat yönetmenliğini Veysel Eryürek'in yapacağı konser öncesinde çocuklar için atölye çalışması da gerçekleştirilecek. Şirin Pancaroğlu, arp enstrümanını tanıtırken, çocuklara müzik serüvenini de anlatacak. Karaburun'un sadece yaz aylarında değil, on iki ay boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe halkından bu yönde talepler gelmesinden mutlu olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Müştemilat Kumpanya'ya katkıları nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, Türk ve Batı müziğinden örneklerin yer alacağı konsere tüm Karaburun halkını beklediklerini dile getirdi.