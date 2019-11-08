Arzu Tramvayı İzmirli seyircileriyle buluşuyor

Dünya tiyatrosu için bir dönüm noktası olan, Hollywood'u da derinden etkileyen 'Arzu Tramvayı' İzmirli seyircileri ile buluşmak için yola çıktı.

Gösterildiği günden beri izleyicilerinden büyük beğeni toplayan oyunda, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim gibi başarılı oyuncular sahnede İzmirli seyircileri için bir araya gelecek. Tennesse Williams tarafından yazılan oyun, Türkiye'de ilk kez 35 yıl önce Yıldız ve Müşfik Kenter tarafından sahnelenmişti. Arzu Tramvayı bu kez Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'i bir araya getirdi. Oyun 14 - 15 Kasım tarihlerinde Dev Ajans organizasyonu ile Tepekule Kongre Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.