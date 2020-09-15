Asklepion’da keyifli gece

84.'üncü Bergama Kermesi ve 14 Eylül Kurtuluş günü etkinliklerinin ilk günü Asklepion Antik Tiyatro’da gerçekleşen muhteşem bir konser ile taçlandı

Koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleşen konserde Asklepion Antik Tiyatro’da sahne alan İzmir Devlet Opera Balesi, Türk Bestecilerin bir birinden güzel eserleri ile keyifli bir gece yaşattı. Koronavirüs nedeniyle az sayıda seyircinin alındığı konserin tamamı tv ekranlarından ve belediye sosyal medya kanallarından canlı olarak verildi. Yaklaşık bir saat süren konserde; şef Tolga Taviş yönetimindeki orkestra ile birlikte Soprano Nazlı Alptekin, Filiz Güneş, Derya Kırcalı Günlük, Tenor Burak Dabakoğlu, Bariton Murat Duyan, Bas Hasan Alptekin, Teyfik Rodos ve Başkemancı Tolga Kulak gösterdikleri üstün performansla seyircilerden ayakta alkış aldılar. Konserin sonunda Orkestra şefi Tolga Taviş ve İzmir Devlet Operası Sanat Yönetmeni ve Müdürü Aytül Büyüksaraç’a bir buket çiçek ve plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu muhteşem konser için sanatçıların her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Farklı bir deneyim

Koronavirüs nedeniyle buruk bir sevinç içerisinde 84.’ncü Bergama Kermesi etkinliklerini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Koştu, “Kurtuluş günü ve kermes etkinliklerimizi dijital mecra üzerinden ve tv ekranlarından hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu yönüyle farklı bir kermes deneyimi yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin büyük bir bölümü kermes etkinliklerimize evlerinden sosyal medya hesaplarımız üzerinden katılarak izliyor. Bergama olarak 84.’ncü kermesimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” dedi. Kermes, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun dün saat 21.00’de Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) gerçekleştireceği ‘Anadolu’dan Ezgiler’ konseri ile son buldu.