Asya Kayıp Coğrafyalar AASSM’de

Asya Kayıp Coğrafyalar fotoğraf sergisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı. Pandemi önlemlerinin alındığı sergi 31 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Asya Kayıp Coğrafyalar sergisini 2 Ekim’de pandemi önlemleri altında İzmirlilerle buluşturuyor. Doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas’ın fotoğraflarından oluşan serginin 18.00’deki açılışından sonra 19.30’da Seçil İkiz’in “Asya Kayıp Coğrafyalar” adlı belgeseli gösterilecek.

Ücretsiz

Sergi Gülas’ın yönetmenliğindeki bir ekibin, İstanbul Boğazı’ndan yola çıkarak Asya Kıtasının kalbine uzanan yolculuklarını konu ediyor. Deneyimli belgesel ekibi, Anadolu’dan başlayıp, Asya’nın kayıp coğrafyalarında insan-doğa ilişkisine ve bu coğrafyaların yarattığı eşsiz hikayelere eşlik ederek zamana tanıklık edip, görsel ve yazılı arşiv oluşturdu. Ekip, Türkiye dahil 8 ülkede 2 buçuk yıl boyunca 9 metrekarelik bir kamyon kabinini barınma, beslenme, ofis ve ulaşım ihtiyaçlarının tümü için kullanarak 80 bin kilometre yol kat etti. Ücretsiz sergi hafta içi ve cumartesi günleri 09.00 - 18.00, Pazar günleri ise 12.00 - 18.00 arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaretlerde HES kodu istenecek.



