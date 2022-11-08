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"Atatürk Portreleri Sergisi" Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı

Bornova Belediyesi'nin "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası Etkinlikleri" Resim Eğitmeni Taner Sarıçam'ın Atatürk Portreleri Sergisi ile başladı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, etkinliklerin hafta boyunca dolu devam edeceğini hatırlatarak, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız" dedi

"Atatürk Portreleri Sergisi" Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı
08 Kasım 2022 Salı 12:09

"Opart Yorumla Atatürk Portreleri"isimli resim sergisi Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.Öğretmenliğinin yanı sıra grafik tasarım, duvar resmi, karikatür ve dijital mizah çalışmaları da yapan  Taner Sarıçam, serginin açılışını öğrencileri ile birlikte yaptı.

50x70 ölçülerindeki duralitler üzerine şablon baskı yöntemiyle basılan 18 Atatürk Portresi, açılışa katılan sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sanatçı Taner Sarıçam, eserlerini böylesi önemli bir haftada sergileme şansı tanıyan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri'nin hafta boyunca dolu devam edeceğini hatırlatarak, tüm Bornovalıları sergiyi görmeye davet etti. Başkan İduğ, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. Başta Cumhuriyet olmak üzere O'nun bizlere kazandırdıklarını sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan Sergi, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Etiketler; #atatürk #bornova #sergi
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