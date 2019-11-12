Atatürk'ü sanatla anıyoruz, anlıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. Yılında Efes Selçuk'ta şan konseri ile anıldı. Konser, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının katılımıyla Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konser sonrası sanatçıları tebrik eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz bu kentte Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur" sözünden ilham alarak bir kültür politikası inşa etmeye çalışıyoruz. Bu yolda çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Önemli şarkıların ve türkülerin İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları tarafından icra edildiği konserde piyanoda Nadezhda Golub Gonen, kemanda Ahmet Düzenoğlu, çelloda Fazıl Hakan Gürkan, solist bariton Murat Duyan ve solist soprano Ayşe Şener Özmen yer aldı.

Kültür politikası oluşturuyoruz

Konserin sonunda sanatçıları tebrik eden Başkan Sengel, Atatürk'ün sanata verdiği öneme değinerek; "O kadar lezzetli bir şey dinledik ki; ben doyamadım. Her bir sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Bir şeyi fark ettiğinizi düşünüyorum. Biz Efes Selçuk'ta göreve geldiğimizden beri belediyecilikte bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Evet, çöplerin toplanması lazımdı, evet imar çok önemli. Ama tuğladan taştan başka şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Bu topraklara yaraşır bir kültür politikası inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kentin her hücresinde varız

10 Kasım'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak kadar anlama açısından da önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur" sözünün arkasında durarak bir kültür politikası inşa etmeye çalışıyoruz. Bu yolda çalışmaya da devam edeceğiz. Köy Akademilerinden konserlere kadar bu tür kültür sanat faaliyetlerimiz devam edecek. O yüzden şunu söylüyoruz; bir kente dokunmak demek o kentin her hücresine girebilmek demek. Kültürel etkinlikleriyle de bunu başardığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.