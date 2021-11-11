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Atatürk’ün anıları İzmirlileri bekliyor

Atatürk'ün vefatının 83’üncü yıl dönümünde "Türk ve Dünya Basınında Atatürk" isimli kitap, genişletilmiş haliyle İzmir'de sergileniyor. Sergi 14 Kasım 2021 tarihine kadar Büyük Efes Swiss Otel’de devam edecek

Atatürk’ün anıları İzmirlileri bekliyor
11 Kasım 2021 Perşembe 10:40

FATİH ÖZKILINÇ- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1912-1938 tarihleri arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” sergisi İzmir’de sergileniyor.

Sergi Atatürk’ün Türk ve dünya basınında çıkmış haberleri hakkında hazırlanmış kaynaklar yer alıyor. Araştırmacı, yazar ve sosyolog Abdullah Özkan tarafından hazırlanan ve birçok kütüphane ve arşivde yer alan yüzlerce gazete ve derginin taranmasıyla derlenen “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” eserleri sergisi 14 Kasım’a kadar İzmir Büyük Efes Swiss Otel’de devam edecek. Sergide “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” eserlerinin yanı sıra, özgün dilinde ve ilk baskı kalitesinde Nutuk eseri, Atatürk’ün yaşamına ilişkin fotoğraflara ve Atatürk’ün annesine yazdığı mektuplara yer veriliyor.

Etiketler; #atatürk #izmir #izmir atatürk sergi
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