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Atatürk’ün fotoğrafları Gaziemir’de

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği, koleksiyoner Hanri Benazus’un arşivindeki Atatürk fotoğraflarının yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’ndeki sergi, 11 Kasım’a kadar açık kalacak

Atatürk’ün fotoğrafları Gaziemir’de
26 Ekim 2021 Salı 10:50

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlayan Gaziemir Belediyesi, bu kutlamalar kapsamında özel bir fotoğraf sergisi düzenliyor.  Belediye, yazar ve koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nde yurttaşlarla buluşturuyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’ndeki sergi 11 Kasım Perşembe gününe kadar açık kalacak. Sergi, 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Başkan Arda’dan davet


Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılı kutlamaları kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Yazar ve koleksiyoner Hanri Benazus’un koleksiyonundaki birbirinden özel Atatürk fotoğraflarını, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nde yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu özel sergide, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok fotoğrafını ilk kez gördüm. Hanri Benazus’a koleksiyonundaki fotoğrafları bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Herkesi sergimize davet ediyorum” diye konuştu.

Etiketler; #atatürk #sergi #gaziemir
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