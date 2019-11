Yakın coğrafyamızda, dünyanın en çok merak edilen merkezlerinden birisi olan Atina’yı ziyaret etmek, antik çağlardan günümüze bir yolculuğa çıkmak ister misiniz?

Avrupa turları içerisinde en çok tercih edilen yurtdışı turlarındandan olan Yunanistan turları , bize olan yakınlıkları nedeniyle Atina turları gibi seçeneklerin son derece uygun fiyatlarla size ulaşmasını sağlıyor.

Online rezervasyona özel indirimler ve erken rezervasyon indirimleri ile şimdi bu turlara hemen ulaşabilirsiniz.

Eski dönem Yunan medeniyetlerinin izlerini hemen hemen her sokağında taşıyan Atina’da yurtdışı tatil planı yapmadan önce, firmamızın sunduğu Atina turları fırsatlarını inceleyebilirsiniz. Avrupa turu seçenekleri arasında Atina için yapılacak olan pek çok seçenek bulunmaktadır. Yunanistan turları arasında en çok ilgiyi Atina turları görmektedir. Gerçekleştireceğiniz turlar içerisinde en kaliteli hizmeti veren firmamızın misafirleri ile bir araya getirdiği zengin tatil fırsatlarından hemen faydalanabilirsiniz.

Atina Turu ile Gezilecek Yerler

Akropolis

Parthenon

Plaka

Ulusal Arkeoloji Müzesi

Sintagma Meydanı

Akropolis Müzesi

Parlemento Binası

Antik Agora

Lycabettus Tepesi

Panathinaiko Stadyumu

Şeklinde sıralayabileceğimiz merkezler, Atina’da öncelikli olarak görülmesi gereken merkezlerdendir. Tabi ki Atina’da görecekleriniz sadece bunlar ile sınırlı kalmamaktadır. Atina içerisinde farklı uygarlık ve inanışların bir araya gelmesiyle oluşan kültür yansımasını görebilirsiniz.

Tarihin Başlangıcından Günümüze Bir Yolculuk

Eski Yunan döneminden bugüne kadar korunarak gelen ve misafirlerin ziyaretine açı olan kilise, müze, meydan ve tarihi yapıları Atina sokaklarında görebilirsiniz. Avrupa’da bulunan limanlar arasında önemli bir yere sahip olan Pire Limanı’da Atina’da bulunmaktadır.

Tarihi dokusunu bugüne dek koruyarak gelen pek az şehir vardır. Atina’da bunlardan bir tanesidir. Her sokağında, müzelerinde, caddelerinde hatta meydanlarında Eski Yunan tarihine rast gelmeniz mümkündür.

Bu yönüyle tarih ve sanat severler için ilgi çekici bir tatil rotası olma özelliğini taşımaktadır. Atina turlarıyla bu Eski Yunan mirasının tadını çıkarabilirsiniz.

Tarihi Milattan Öncesine dayanan Atina, Avrupa ülkeleri arasında bulunan başkentler arasında en kalabalık nüfusa sahiptir. Tarihi dönemlerin izlerini taşıyan Atina, Yunanistan tarihi içinde başkent olarak kabul edilmektedir. Şehrin Neolitik Çağ döneminde inşa edildiği bilinmektedir. O dönemden beri de önemini her dönem korumuştur.

Tanıdık lezzetleri farklı isimlerle tadın

Atina mutfağında birçok deniz ürünü, mezeler, yeşillikler ve ana yemek seçenekleri bulunmaktadır. Farklı kültürlerden etkilenen yemekleri, sadece Atina’ya özgü olan yemeklere ulaşabilirsiniz. Farklı damak zevklerine hitap eden restoranları şehir içinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bilindik tatları da Yunanistan’ın başkenti olan Atina’da deneyebilirsiniz. Ege Mutfağı ve hatta Anadolu’nun tüm yemekleri Atina’da farklı isimlerle size sunuluyor.

İlk def Atina ziyareti gerçekleştiriyor iseniz ve yeni tatlara açıksanız, kesinlikle her sokakta bulabileceğiniz Atina’ya özgü yemek restoranlarını ziyaret etmelisiniz.

Gezmeye doyamayacaksınız

İlk olimpiyat oyunlarının gerçekleştiği Panathinaiko Olimpiyat Stadyumu, Atina sınırları içerisinde bulunmaktadır Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Eğlence, kültür, sanat ve yemekleri ile eşsiz olan Atina’da futbol severler içinde ilgi çekici noktalar bulunmaktadır. Eski Yunan tarihinden bugüne dek spor alanlarında Atina, her zaman var olmuştur.

Eğlencenin Zirvesine Ulaşın

Misafirlerine tüm bu tatil fırsatlarının yanı sıra gündüz ve gece eğlenceli aktiviteler sunmaktadır. Atina’da yer alan pek çok etkinlik ile beraber Atina tatilinizin tadını çıkarabilir ve dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Avrupa içerisinde göz alıcı kulüpler ile gece hayatında da Atina kalitesini göstermektedir. Gündüz sokaklarında güzel ve sakin bir tatil yaşatırken geceleri de Atina’nın tadını çıkarabileceğiniz eğlenceli aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz.

Moda ve Alışveriş

Atina’da her sene moda fuarları düzenlenmektedir. Her konuda her gün kendini geliştirmekte olan Atina sokaklarında modanın canlandığına şahit olabilirsiniz. Hemen hemen her sokağında ünlü markalardan alışveriş yapabilir ve alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Ancak Atina’nın diğer Avrupa ülkeleri kadar zengin alışveriş imkanlarına sahip olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu imkan bu ülkede daha sınırlıdır.

Atina’ya Ulaşabileceğiniz Turlar

Atina Turları Fiyatları ve Fırsatları

MGN Turizm; Yunanistan’a ve Atina’ya yapılacak olan en kaliteli tur hizmetini misafirleri ile buluşturmaktadır. İndirimli tur fırsatlarını yakalamak için firmamızın tur fırsatlarını takip edebilirsiniz. Atina turu fiyatları için kesin bir karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapmanız ve firmamızın misafirlerine sunduğu yurtdışı indirimli turlar seçeneklerini incelemelisiniz.

Kaliteli tesislerde misafirlere sunulan tur hizmetleri, kişiler için detaylı bir planlama ile sunulmaktadır. Siz de firmamızın sunduğu teklifleri inceledikten sonra Atina turları için erken tatil rezervasyonu yapabilirsiniz.