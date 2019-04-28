Atölye Sera Urla açıldı

Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra Urla'ya tasarım ve peyzaj merkezi kuran Nihal Çiçekçi, şimdi de yeni bir hayalini daha gerçekleştirdi. Tasarım ve peyzaj merkezinin hemen yanına Urla'da ihtiyacı hissedilen sanat atölyesini de kuran Çiçekçi, burada gerçekleştireceği sanat atölyeleri ile Urla'nın sanat yaşamına da yeni bir renk katmayı hedefliyor.

Atölye Sera Urla ismiyle faaliyetlerine başlayan merkezin açılış törenine davetliler büyük ilgi gösterirken, Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu'nun toprağı şekillendiren hünerli elleri izleyenleri büyüledi. Davetlilere çeşitli ikramların da yapıldığı törende, sirtaki gösterisi de etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Atölye Sera Urla'da eski bir evi de restore ederek sanat etkinlikleri için mekâna dönüştüren Çiçekçi, burada edebiyat ve felsefe söyleşileri ile çalıştaylar yapmayı planlıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi olarak Devlet Su İşleri'nde 20 yıl memurluk yaptıktan sonra emekli olan Dr. Nihal Çiçekçi, Urla'da çok sevdiği çiçeklerle iç içe olabilmek için ilk olarak tasarım ve peyzaj merkezin kurdu. Sonrasında başta Urla olmak üzere dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Yarımada'yı güzelleştirmeye koyulan Nihal Çiçekçi, başta kendi evinin bahçesi olmak üzere elinin değdiği her yeri cennete çevirdi. Şimdi de sadece peyzaj ve tasarımın dışına çıkarak Urla'ya sanatsal bir dokunuş armağan etmek isteyen Nihal Çiçekçi, Atölye Sera Urla'yı kurdu.

Kentin kültürel birikimine katkı

Son yıllarda Urla'nın, sakin ve doğal yaşamı seven, entelektüel insanların çekim yeri olduğunu ifade eden Çiçekçi, bu nedenle sanat ve kültür mekânlarına ihtiyacın arttığını bunu göz önüne alarak Atölye Sera Urla'yı kurduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra peyzaj ve tasarım merkezini kurduğunu ve bu alanda başarıyı yakalamanın kendisini bir başka hayali olan sanat atölyesini kurmaya yönelttiğini anlatan Çiçekçi, "Geçmiş zamanlardan bu yana, çiçeklere duyulan ilginin insanın algı ve bilinç düzeyini yükselttiği düşünülüyor. Son 5 yıldır peyzaj ve tasarım hizmetleri vermenin yanına sanatsal faaliyetlerin de hayata geçirilebileceği bir atölye eklemeye karar verdim. Doğal ortamda resim, kişisel gelişim atölyeleri ve bir çok alanda etkinlik imkanlarını yaratmak adına bir Atölye hazırladım. Eski bir evi restore ederek sanat ve kültür etkinlikleri için merkeze dönüştürdüm. Atölyemizde sanat çalışmaları olacak. insanlar seramik, çömlek gibi toprak ile ilgili hobilerini gerçekleştirecekler. Başta Urla'da yaşayanlar olmak üzere bütün İzmirlileri Atölyemize bekliyoruz. Gerçekleştirmek istedikleri sanatsal ve kültürel etkinlikleri burada yapabilirler. Umarız bu yolculukta hedeflediğimiz değerlere ulaşır, kentin sanat ve kültürel birikimine katkı sağlarız" diye konuştu.