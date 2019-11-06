Attila İlhan şiir ödülü Tuğrul Keskin'in oldu

İzmirli şair-yazar Tuğrul Keskin, Attila İlhan Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 40 yıldır Türkçe şiire emek veren Tuğrul Keskin'in, Everest Yayınları'ndan çıkan "Kavil" kitabını, 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'ne değer gördü. Ödülün gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: Uzun yıllar şiire emek vermiş, ustalıklı bir anlayışla kendi şiirini oluşturmuş, özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği 'Kavil' ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'ne değer görülmüştür."

Sevgi ve hoşgörü

Önceki yıllarda; 9 Eylül Şiir Ödülü, Yunus Nadi Şiir Ödülü, Dionysos Şiir Ödülü, TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, Datça Edebiyat Günleri Onur Ödülü de bulunan Tuğrul Keskin; ödüllerin iyi şairlere bir şey katmayacağını, aslolanın şiir ve şiirin yeryüzüne taşımaya çalıştığı bilinç ve iyilik olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Ben Kavil'de; dünyamızı gittikçe terk eden sevgiden, hoş göründen söz ettim, insandan ve gelecekten... Önemli ve kalıcı olan da budur; insan, şiir ve gelecek..."

Keskin kimdir?

15 Mayıs l961 tarihinde Iğdır'ın Aralık ilçesinde doğan şairin asıl adı Ertuğrul Keskin'dir. Yayınladığı şiirlerinde Azer Tuğrul Keskin, A. Tuğrul Keskin imzalarını da kullandı. Şair 12 Eylül öncesi, bazı dava süreçleri de yaşadı ve siyasi görüşlerinden ötürü bir süre tutuklu kaldı. Bu süreç nedeniyle yüksek öğrenimini yarıda bırakarak, çeşitli işlerde yöneticilik yapan şair, Hatice Keskin ile evli, Nehir Aras ve Asya Şiir adlı iki kız çocuğu babasıdır.

Eserlerinin adı

Şairin daha önce yayınlanan kitapları sırasıyla şunlardır: Bir Suyun Kıyısında (l985), Kırılan Kar Sesi (l988), Babek (l990), Tacir ve Cinayet (l994), İpekler Çoğaltmaya (l999), Zifir (2004), Solgun (2004), Eski'ten (2005), Babek Bir İsyan (2005) Kanda'har (2009), Soğuk Yara (Seçilmiş Şiirler/2013)

İkindi Şairleri Antolojisi (2013), Anılar Kitabı (2013) Zito i Epanastasis (Yaşasın İsyan) (2014) ve son olarak da Kavil (2018). Sussam Gönül Razı Değil (2019)

Ayrıca şairin kendi sesinden "Eski'ten" adlı bir şiir albümü ve şiirlerinden Murat Mengirkaon tarafından bestelenerek yapılmış bir müzik albümü bulunuyor.