Avustralya’da yüksek lisans şartları nelerdir?

Avustralya, öğrencilerin yurt dışı eğitim almaları için birbirinden farklı imkan sağlayan huzurlu ülkelerden biridir.

Bununla birlikte Avustralya’da yüksek lisans yapmak için bazı süreçlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi gerekir. EDEX, yüksek lisans ile master eğitimini bu ülkede almak isteyen öğrenciler için özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Üstelik bu ülkedeki üniversiteler dünyanın en saygın ve kaliteli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Detaylar için https://www.edex.com.tr/yurtdisinda-yuksek-lisans/avustralyada-yuksek-lisans-5 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avustralya’da yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, bu ülke ile YÖK denkliğinin olduğunu bilmelidir. Ayrıca son dönemde uluslararası öğrenci oranı da artmaya devam eden ülkede, yüksek lisansın bitmesinin ardından 18 aylık çalışma hakkı tanınmaktadır.

Avustralya Yüksek Lisans Süreci Nasıldır?

Öğrenciler Avustralya yüksek lisans başvurusu kapsamındaki tüm bilgilere EDEX üzerinden ulaşabilir. Elbette erken başvuru aşamasına dahil olmak, burs imkanı sunmakla beraber kontenjanda daha rahat yer bulmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden talep edilen yüksek lisans döneminden sadece 1 dönem önce başvuru yapılması yeterlidir. EDEX tüm bu süreci başarılı bir şekilde yönetmektedir ve yurt dışı yüksek lisans taleplerinizi sorunsuz olarak karşılamaya devam etmektedir.

Avustralya’da Yüksek Lisans Ücretleri Ne Kadar?

Ülkede sunulan yüksek lisans eğitimi için ücretler sürekli güncellenmektedir. Ayrıca okumak istediğiniz üniversiteye ve bölüme göre de farklı rakamlarla karşılaşabilirsiniz. En güncel bilgileri EDEX ofisini arayarak almanız yeterlidir.

Avustralya’da Öğrencilere Çalışma İzni Veriliyor mu?

Avustralya’da yüksek lisans yapan öğrencilere haftalık olarak 20 saatlik çalışma izni verilir. Bu çalışma süresi boyunca online vergi numarası alınarak öğrencilerden vergi tahsil edilir. Avustralya’da eğitime başladıktan sonraki 28 günlük süreçte vergi numarasını alabilirsiniz.

Avustralya’da Kaç Tür Yüksek Lisans Programı Var?

Ülkede iki farklı yüksek lisans yapılabilmektedir. Master by Coursework ve Master by Research olarak ikiye ayrılan bu yüksek lisans türleriyle ilgili tüm detayları EDEX üzerinden öğrenebilirsiniz.

Master by Coursework yüksek lisans programı, iş dünyasında yüksek kariyer hedefine ulaşmak isteyenler için idealdir. Ayrıca öğrencilere tam anlamıyla profesyonellik sağlar. Master by Research ise genelde araştırmaya dayalıdır. Yaşamına akademisyen olarak devam etmek isteyenler için uygun bir yüksek lisans programıdır.