Ayhan Sicimoğlu Çeşme’yi coşturdu

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Çeşme’de yüzlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme’ye yeniden hoş geldiniz, Çeşme sizi çok özlemiş!” dedi.

Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında Ilıca Taş İskele’de Çeşmeliler’e muhteşem bir konser veren Turcolatino akımının öncüsü Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars yüzlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili, PM üyesi Bülent Özcan ve Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Başkan Oran dansıyla büyük alkış aldı

Türkiye’ye Latin Müziğini sevdiren Sicimoğlu Latin All Stars orkestrasıyla seslendirdiği eserlerde, kendi ezgilerini ve popüler şarkılarını latin enstrümanlarının sıcaklığı ve kıpırtısıyla sundu. Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla, Güney Amerika eğlence anlayışını Çeşme’ye taşıyan Ayhan Sicimoğlu’nu izleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın eşi Nuriş Oran’la dansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ekrem Oran Çeşme’ye çok yakıştı

Bolero’lar, salsa’lar, caca’lar ve özel sürprizleriyle Çeşmelileri coşturan Ayhan Sicimoğlu dans eden Başkan Oran’dan söz ederek, “Bravo Başkan! Başkan dediğin böyle olur. Ekrem Oran Çeşme’ye çok yakıştı” övgülerinde bulundu.

Çeşme’ye yeniden hoşgeldiniz!

Gecenin sonunda Sicimoğlu’na çiçek vermek için kürsüye çıkan Başkan Oran, “Öncelikle Ayhan Sicimoğlu ve ekibine Çeşme’ye yeniden hoşgeldiniz diyorum. Ayhan Bey, Çeşme sizi özlemiş. Burası Ilıca! Burası Ata’mızı misafir etmiş güzel topraklar. Ayhan Bey ile sık sık beraber olacağız. Bir dahaki ‘Alaçatı Ot Festivali’nde de bizlerle ilk günkü gibi birlikte olacak” dedi.

İki hayalim vardı

7 yaşından beri Çeşme Belediye Başkanı olmak istediğini ve hayallerini gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Oran, şunları söyledi:

“Ben 48 yaşındayım, benim 28 Ocak 2019'a kadar iki tane hayalim vardı. Bir tanesi babam sağ iken babamın adını taşıyan sağlıklı bir erkek evlat sahibi olmak. Allah’ım çok şükür bunu nasip etti, Nazım Çetin Oran aramızda. Diğeri ise; 7 yaşından beri yeryüzündeki cennet Çeşmemize Belediye Başkanı olmaktı. Bu hayalim için çok ama çok çalıştım... 10 sene meclis üyeliği yaptım, 5 sene gönülden bağlı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nde Çeşme İlçe Başkanlığını yaptım ve partim beni Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Sonuçta ise Çeşme ailem beni seçerek hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan ve Çeşme'ye hizmet etmekten gurur duyuyorum.