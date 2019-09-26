'Azınlıkta Kaldık' 2 Ekim'de İzmir'de

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte şimdi de Türkiye turnesine çıkıyor.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık', yeniden güldürmeye geliyor. Uğur Yücel, büyük ilgi gören ve seyircinin heyecanla beklediği gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül'de Hatay'dan başlayacak. Daha sonra sırasıyla, Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara'da izleyicisi ile buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini ise 18 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirecek. 2 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 9 Ekim 2019 Çarşamba İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi.