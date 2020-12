Babadağ'ın bitki haritası kitap oldu 

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım başkanlığındaki ekip, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü turizm ve yamaç paraşütü merkezi Babadağ’ın bitki haritasını çıkararak kitap haline getirdi.

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım’ı makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırmacıları çalışmalarından dolayı tebrik etti. Rektör Budak, “Üniversitemiz Botanik Bahçesi Taksonomik Araştırma ekibi uzun bir zamandır Babadağ'da floristik çalışmalar yürütüyordu. Fethiye ilçemiz, ülkemiz turizmi açısından önemli bir merkez. Endemik türler bakımından da zengin bir bölgemiz. Babadağ’da 80’i endemik olmak üzere yaklaşık 500 tür bitkiyi tespit ederek önemli bir çalışmaya imza atan araştırmacılarımız, yaptıkları bu anlamlı ve aynı zamanda değerli çalışmayı kitap haline getirdiler. Doç. Dr. Hasan Yıldırım’ın öncülündeki ekibi tebrik ediyorum.” dedi.

Kitapla ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Hasan Yıldırım ise “Toros'ların en batı ucu olan, Muğla ilinin Fethiye ilçe sınırlarında bulunan Babadağ, yaklaşık 1970 metrelere yakın bir yüksekliğe sahip, bir eteğinde Kelebekler Vadisi'ni, diğer bir eteğinde Ölu¨deniz'i diğer bir eteğinde ise Eşen Çayı'nı barındıran ve antik Likya kentinin ‘Mount Cragus’ ismi ile bilenen kadim bir dağıdır. Tu¨rkiye'nin belirlenen 122 ‘Önemli Bitki Alanlarından’ biri olan bu dağ, gerek konumu ile gerekse ülkemizdeki en önemli kayak parkurlarından biri olması sebebiyle her yıl binlerce insanın ziyaretine açılan, çok önemli bir turizm merkezi rolü üstlenmektedir. Bu alanı her ne sebeple olursa olsun dolaşan ziyaretçiler, çevrelerindeki doğal yapıyı da merak etmektedir ve doğanın bu büyüleyici güzellikleri hakkında bir nebzede olsa fikir sahibi olmak istemektedirler. Bu bağlamda detaylı görsellerle ve her türe ait verilen bilgiler ile Babadağ'ın bitkisel zenginliğini tanıttığımız kitabımız gerek farkındalık açısından gerekse doğanın korunması açısından büyük bir işlev üstlenmektedir. Sadece bilimsel isimleri değil aynı zamanda her bitkinin eşsiz Türkçe bilimsel isimleri de verilen kitabımızda bitkilerin bulundukları habitatlar, dağılış yükseklik aralığı, fitocoğrafik elementi ve endemizim durumları detaylı olarak verilmiştir.” dedi.