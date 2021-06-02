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Bakanlık açıkladı: Özel tiyatrolara destek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında devlet tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkânı sunulacağını açıklandı

Bakanlık açıkladı: Özel tiyatrolara destek!
02 Haziran 2021 Çarşamba 15:49

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca küresel salgın sürecinde başlatılan 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesinin devamı niteliğinde bir uygulama olan 'Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde' projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde turne yapabilme imkânı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak" denildi. Proje başvurularının https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresinden yapılabileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kültür Bakanlığı #tiyatro #tiyatro destek
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