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Balçova'da Çim Konserleri zamanı

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği Çim Konserlerin ilki dün akşam muhteşem bir coşkuya sahne oldu. Her yaştan Balçovalı, aylardır hasret kaldığımız müziğin ezgileri ile güzel bir gece geçirdi. Başkan Fatma Çalkaya "Hem eğleneceğiz hem de sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz dedi

10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:32

Uzun süren koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle müziğe hasret kalan İzmirliler, Balçova Belediyesinin düzenlediği Çim Konserleri'nde buluştu. Adalet ve Demokrasi Parkında düzenlenen Pop Haftasının ilk konserinde Sinan Efe Aksoy ve ekip arkadaşları, muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Müziği çok özlemiştik. Sanat aktivitelerini çok özlemiştik. Balçova'da bir  ay boyunca hem çok eğlenerek hoşça vakit geçireceğiz hem de sanatçı arkadaşlarımıza destek olacağız" dedi.

Konser öncesi düzenlenen karaoke ve çocuk oyun etkinlikleri alanda bir şenlik havası yarattı. Çocuklarıyla alana gelen Balçovalılar eğlenceli bir akşam geçirdi.   Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifi'nin emekçi kadınları da ürettikleri ürünleri  gece pazarında satışa sundu. Birbirinden güzel el emeği göz nuru ürün alıcılarla buluştu. Kitapevi standında imza ve söyleşi etkinliği yapıldı. Balçova Çim konserlerinde her hafta bir müzik tarzında iki ayrı konser olacak. Pop Haftası bu akşam Ersin Barlas konseri ile devam edecek

Etiketler; #balçova #balçova çim müzikleri #balçova belediyesi
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