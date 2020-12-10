Balıklıova Köy Tiyatrosu 10 yaşında

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıkova Köyünde kurulan 'Balıklıova Köy Tiyatrosu' 10 yaşına girdi. 10 yıl boyunca birçok oyunu sahneye koyan köy halkı, izleyicilerden büyük beğeni topladı

Balıklıova Köy Tiyatrosu 10 yaşında
10 Aralık 2020 Perşembe 15:49

2010 yılının 9 Aralık günü kurulan ve tamamı hiçbir tiyatro bilgisi olmayan ve köyde yaşayan halk tarafından oluşturulan Balıkova Köy Tiyatrosu,  10.yaşının mutluluğunu yaşıyor. 10 yıl boyunca birçok oyunu sahneye koyan köy halkı, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Köy Tiyatrosunun Yönetmeni ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Semih Çelenk, "Balıklıova köy tiyatrosu 9 Aralık Çarşamba günü 10 yaşına bastı. Köyde bu mucizeyi mümkün kıldığımız  tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlere kendi adıma teşekkür ederim. Her köyün, kasabanın, mahallenin kendi sanat odaklarının olmasını diliyoruz. Bademler, balıklıova, datça, yeşilköy, arslanköy, ulamış ve benzeri örneklerin çoğalmasını istiyoruz " dedi. Balıklıova Köy Tiyatrosu'nun 10.yıl pastasını yönetmen Prof.Dr.Semih Çelenk ve köy halkı birlikte kestiler.

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