Balkan Festivali, Işılay Saygın adına yapılacak

Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali, bu yıl Buca’nın ablası Işılay Saygın adına düzenlenecek. Dolu dolu etkinlik programıyla 21 – 22 Eylül tarihleri arasında Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenecek festivalde Cenk Bostanlı ve Suzana Gavazova sahne alacak.

İzmir’deki Balkan göçmenlerini bir araya getiren en büyük etkinliklerden Uluslararası Balkan Festivali’nin 8’inci buluşması için Buca Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. 21 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Buca’nın sembollerinden Hasanağa Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 8.Uluslararası Balkan Festivali, iki gün boyunca ziyaretçilerini, eğlenceye doyurmaya hazırlanıyor. 21 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Çevik Bir Meydan’ından kortejle start alacak festival, Hasanağa Bahçesi’ndeki müzik performanslarıyla devam edecek.

Dolu dolu takvim

Etkinlik kapsamında ilk gün saat 18.00’de Orkestar Sertan ile başlayacak müzik şöleni, 19.30’da Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Topluluğu ile devam edecek. İlk günün finalini ise saat

21.00’de Cenk Bostanlı gerçekleştirecek.

Festival, ikinci gününde ise etkinlikleri Saat 17.00’da başlayacak etkinliklerde Balkan yemekleri yarışması, yöresel halk oyunları gösterileri ve defile gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Sakoband performansı ve halk oyunları gösterisiyle sürecek festivalin kapanış konserini ise Balkanların güzel sanatçısı Suzana Gavazova gerçekleştirecek.

Saygın'ın anısına

Her sene katılımın artarak devam ettiği Uluslararası Balkan Festivali’nin bu yıl özel bir anlamı olacak. 27 Temmuz 2019 tarihinde yaşamını yitiren Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından ve Buca Belediyesi eski başkanı merhume Işılay Saygın’ın adına gerçekleştirilecek festivalde, Saygın’ın anısı yaşatılacak.