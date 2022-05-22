Balkan Panorama Film Festivali'ne muhteşem açılış  

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkılarıyla 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve uluslararası çapta ün kazanan Balkan Panorama Film Festivali, muhteşem açılış galasıyla 8'inci kez perdelerini açtı. Bir hafta boyunca 250'den fazla seansta 150'nin üzerinde film, izleyicisini bekliyor

İzmir'in önemli sanat etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Buca Belediyesi ev sahipliğinde 8'inci kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali'nin açılış galası Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya bu yılki onur konukları Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncularından Şerif Sezer ve Balkanların en önemli oyuncularından Meto Jovanovski'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hatice Güral, konuk ülke Macaristan ve Sırbistan'dan delegasyon ve festival başkanları katıldı.

Galada davetlilere seslenen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Balkanlar'la Türkiye'nin ortak kültürel zenginliğine dikkat çekerek somut olmayan kültürel mirasın yaşaması için en temel sanat dallarından birinin sinema olduğunu vurguladı. Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Demircan, Balkan coğrafyasını merkeze alan projelerinin süreceğini dile getirdi.

BEKO: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, pandemi süresinde zor günler geçiren sanatçıları kutlayarak, "Sizi yürekten kutluyorum. Çok zor günler geçirdiniz" dedi. Kendisinin de Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu anımsatan Beko, "Sanata ve sanatçıya gerçekten değer veren Buca Belediye Başkanım ve ekibine, Büyükşehir Belediyemize ve Kültür Bakanlığımızın yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.

"SANATI VE SANATÇIYI DESTEKLEMEYİ ŞİAR EDİNDİK"

Galada sinemaseverlere seslenen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, Buca'nın Balkan kültürünü en güzel biçimde yansıtan bir ayna görevi üstlendiğini vurgulayarak, "İzmir'de Balkanlar denilince ilk akla gelen ilçelerden biri kuşkusuz Buca'dır. Bu nedenle festivalimizin, hedef kitlesi bakımından da çok özel bir şansa sahip olduğunu düşünüyoruz. Onca acıya, yıkıma, göçlere ve savaşlara karşı kültürel zenginliğini, neşesini ve bir arada yaşama kültürünü ilçemizin dokusuyla harmanlayan Balkan toplumları, beyazperdedeki temsiliyle de bizleri gururlandırmaya devam ediyor" dedi. Belediye olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi şiar edindiklerinin altını çizen Güral, "Toplumsal hafızayı diri tutan ve kültürel değerleri güçlendiren sanat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'hayat damarımız' niteliği taşıyor. Festival kapsamında izlenecek filmler, ortak sevinçlerimizi, yaralarımızın izlerini ve toplumsal motifleri görme olanağı da sağlıyor" diye konuştu.

Festival Direktörü Doç. Dr. Sali Saliji ise, destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Balkan sineması çok renkli. Keyifli ve sinema dolu güzel bir hafta geçirmenizi dilerim" dedi.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Festival kapsamındaki gösterimler, söyleşiler ve etkinlikler ücretsiz olarak Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir Kültürpark ve Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve gece 01.00'a kadar sürecek. Beş ayrı jüri, ulusal ve uluslararası olmak üzere 11 dalda Sarı Şemsiye ödülü verecek.

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ JÜRİ ÜYELERİ

Bu yılki festivalin Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için, yönetmen Özcan Alper, oyuncu Dolunay Soysert ve Sırp oyuncu Nataša Ninković jüri üyesi olarak seçildi. Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması için, Karadağlı yönetmen Nikola Vukčević, Kuzey Makedonyalı oyuncu Meto Jovanovski ve Bosna Hersekli oyuncu Fedja Štukan jüri üyesi olarak yer aldı. Bu her iki yarışmada En İyi Film, En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu için Sarı Şemsiye Ödülü verilecek. Sarı Şemsiye Dario Moreno Uzun Metraj Film Yarışması için, Sloven yönetmen Andrej Košak, Hırvat oyuncu Judita Franković Brdar ve oyuncu Tamer Levent jüri üyesi oldu. Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması için, yönetmen Murat Şenoy, oyuncu Yeliz Kuvancı ve oyuncu Hande Katipoğlu jüri üyesi olarak seçildi. Son olarak Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması yönetmen Sevgi Hirschhauser, oyuncu İnanç Konukçu ve oyuncu Tuğrul Tülek jüri üyesi olarak seçildi. Bu üç yarışmada da En İyi Film için Sarı Şemsiye Ödülü verilecek.

Festival ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve programı indirmek için festivalin resmi websitesi (bpff.com.tr) ziyaret edilebilecek.



SİNEMA OKULLARI FESTİVAL'DE



Festivalin bu yılki sinema okulları ise İstanbul Kültür Üniversitesi ve Karadağ Üniversitesi oldu. Festival kapsamında her iki sinema okulunun kısa filmlerinden oluşan seçkileri gösterilecek ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Öte yandan festivalin konuk ülkesi Macaristan'ın Ulusal Film Enstitüsü ile İzmir Kültürpark'ta söyleşi ve film gösterimleri yapılacak.