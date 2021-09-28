Balkan rüzgârı İzmir'in ilçelerinde devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali devam ediyor. 25 Eylül’de renkli görüntülerle başlayan festival 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ilçelerde devam edecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali”ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalin 15. yılında yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapıyor. 25 Eylül’de renkli görüntülerle başlayan festival 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ilçelerde devam edecek. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’ın konuk olduğu festival kapsamında Ödemiş, Gaziemir, Menemen, Bergama, Bostanlı ve Bornova’da halk oyunları gösterileri, film gösterimleri, konser ve söyleşiler olacak.

İlçe programları;

28 Eylül 2021 Salı

Kortej: Ödemiş Hükümet Meydanı Önü / 17.00

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Ödemiş Salı Pazarı Alanı / 17.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Bir Ezik Olarak Son Yılım”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Çalgıya İzmir” Konseri: Ödemiş Salı Pazarı Alanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Krema”–Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

29 Eylül 2021 Çarşamba

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Gaziemir Festival Alanı / 17.30

Panel “Balkanlardan Göç”: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu / 18.00

Balkan Filmleri Gösterimleri “-Tren Makinistin Günlüğü”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Sevim Kahya ve Sakoband” Konseri: Gaziemir Festival Alanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Masterclass”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

30 Eylül 2021 Perşembe

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Menemen Cumhuriyet Meydanı / 17.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Konuk Sinema Okulu”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Bando Hicaz” Konseri: Menemen Cumhuriyet Meydanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Stela”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

1 Ekim 2021 Cuma

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Bergama Yenikent Mahallesi / 16.00

Panel “Balkanların Bugünü ve Geleceği”: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu / 18.00

Köy Sandıklarında Geleneksel Balkan Kıyafetleri: Bergama Yenikent Mahallesi / 19.10

Balkan Filmleri Gösterimleri “Konuk Sinema Okulu”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Brate Band” Konseri: Bergama Yenikent Mahallesi / 20.00

Balkan Filmleri Gösterimleri “Huzurevinde Bolero”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21:30

2 Ekim 2021 Cumartesi

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Bostanlı Rekreasyon Alanı/ 13:30

Konser “Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Temsilciliği Korosu”: Bostanlı Rekreasyon Alanı/ 16:30

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Çamdibi Atatürk Parkı / 13:30 – 16:00

Balkan Filmleri Gösterimleri “Maymun Yılı”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

Konser “Çamdibi Bandosu”: Bornova Çamdibi Atatürk Parkı / 19.45

Balkan Filmleri Gösterimleri “Bir Zamanlar İsyancılardı”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

Kapanış Konseri “Evrim Ateşler ve Okeanus”: Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi / 21.30