Barış Manço Bodrum'da anıldı

Barış Manço, ölümünün 21. yılında Bodrum'da konserle anıldı. Etkinliğe katılanlar, Kurtalan Ekspres grubunun seslendirdiği şarkılara eşlik etti

Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 21. yılında Bodrum'da konserle anıldı. Manço için Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Kurtalan Ekspres grubu konser verdi. "Dönence" adlı şarkıyla başlayan konser, "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" ve "Unutamadım" şarkıları ile devam etti. Sahnedeki arkadaşlarını tanıtan grubun bas gitaristi Ahmet Güvenç, "Bir de sahneye baktığınız zaman göremediğiniz ama her zaman bizimle beraber olan dostlar var burada." diyerek Barış Manço ile birlikte Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu'yu da andı.

500 kişi izledi

Güvenç, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden merhum Neşet Ertaş'a da selam gönderdiklerini belirterek, merhum sanatçının "Neredesin sen" adlı eserini seslendirdi. İzleyenler, Barış Manço'nun hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra diğer şarkılara eşlik etti. Kurtalan Ekspres, sahne performansı ile beğeni topladı. Yaklaşık 500 kişinin izlediği konser programında, Manço'nun hayatının farklı dönemlerinden fotoğraflar sinevizyonda gösterildi.