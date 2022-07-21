Barışın sesi Bayraklı’dan yükseldi!

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gençlik Çalıştayı muhteşem bir finalle son buldu

4 gün boyunca farklı çalışma atölyelerine katılan, ülkemizin kültürel değerlerine yönelik eğitimler alan gençler tüm dünyaya barış mesajı verdi. Çalıştay kapsamına hazırlanarak, yerli ve yabancı 60 öğrencinin imzasını taşıyan Barış Bildirisi Değirmen Kafe’nin bahçesinde anıtlaştırıldı. Gençler günün sonunda Anıl Piyancı konseri ile coştu. Başkan Sandal “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’dan tüm dünyaya barış dileklerimizi gönderdik. Seneye yine bekleriz” dedi.

BARIŞ BİLDİRİSİ ANITLAŞTIRILDI

Bayraklı Belediyesi’nin AEGEE İzmir, Summer Üniversity ve DİDER işbirliği ile bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik Çalıştayı 4 gün sürdü. 9 farklı ülkeden 40’a yakın yabancı öğrenci ve Bayraklı Gençlik Meclisi’nin üyelerinin katılımıyla onlarca eğitim atölyeleri düzenlendi. Yabancı öğrencilere Türk kültürünü yansıtan konularda eğitimler verildi. Çalıştayın sonunda, 60 öğrencinin imzasını taşıyan bir Barış Bildirisi hazırlandı. Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanan bildiride dünya genelindeki açlıkla mücadele, sağlık ihtiyaçları, iklim sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekildi. Anıt haline getirilen bildiri Değirmen Kafe’nin bahçesine yerleştirildi. Açılışı; Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, İlçe Başkanı Didem Gültekin ve yabancı gençler birlikte yaptı. Açılışın ardından Avrupalı öğrenciler, Başkan Sandal’ı makamında ziyaret ederek bildirgenin plaket halini takdim etti.

SÖZ SIRASI GENÇLERİN

Çalıştayın coşkusu akşam saatlerinde Bayraklı Sahili’ne taşındı. CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in katılımı ile Demokrasi Forumu gerçekleştirildi. Forumun moderatörlüğünü Gazeteci Ümit Kartal yaptı. Türkiye’de gençlerin yaşadığı sorunlar, işsizlik ve gelecek kaygısı masaya yatırıldı.

Bayraklı Uluslararası Gençlik Çalıştayı ünlü şarkıcı Anıl Piyancı konseri ile son buldu. Bayraklı sahilini tıka basa dolduran gençlerin coşkusu, başarılı rapçinin sahne performansıyla arttı. Binlerce genç hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek, doyasıya eğlendi.

GENÇLERİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya Gençlik ve Çocuk Kenti Bayraklımızda, çok özel bir çalıştaya imza attık. Avrupalı gençlerimizi ilçemizde ağırlamanın, kalıcı izler bırakmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızla, gençlerimizle, dinamizmimiz ve vizyonumuzla Bayraklı’yı dünya kentine dönüştüreceğiz” dedi.

“DAHA CESUR OLMALIYIZ”

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun "İşsizlik, kadınların yaşam hakları, gençlerin gelecek kaygısı, ekonomi, istihdam, üretim gibi konular temel sorunlarımızın başında geliyor ve biz bu sorunların olmadığı bir Türkiye’de özgürce yaşamak istiyoruz. Sesimizi çıkarmaktan korkmamalı ve düşüncelerimizi ifade etmeliyiz. Daha cesur ve özgür olmalıyız. Fikirlerimizi dayanışma ile büyütmeliyiz” dedi.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Killik ise, “Toplumsal konularda dünya gençlerinin dayanışma için bir araya gelmesi çok anlamlı. Türkiye’yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için birlikte mücadele edip, sesimizi daha gür çıkaracağız” diye konuştu. Etkinliklere CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, meclis üyeleri, muhtarlar, yurt içi ve dışından gelen katılımcılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.