BASİFED'den şiirli yılbaşı kutlaması

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) üyeleri, yeni yılı online olarak düzenlenen toplantıda kutladılar.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt'un üyelere tek tek söz vererek yeni yıl mesajlarını aldığı toplantıda, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yazar Hüseyin Cengiz'de kapanışta Ahmet Arif'in Anadolu şiirinden umudu anlatan bir bölüm okudu. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt yaptığı konuşmada 2020 yılının pandemi dolayısıyla çok zor bir yıl olduğuna işaret ederek, bütün dünyanın bu yılın hemen bitmesini istediğini söyledi. 2020 yılında pandemi ile birlikte ekonomide de yaşanan sıkıntılar nedeniyle iş insanları için de kolay geçmediğinin altını çizen Küçükkurt, "2021 yılı yepyeni başlangıçlar getirir umarım. Aşı ile birlikte COVİD-19 kabusunun geride kaldığı, ekonominin yeniden istikrara kavuştuğu, eğitim ve adalet başta olmak üzere birçok alanda yapısal reformların hayata geçirildiği bir yıl diliyorum. Bütün BASİFED üyeleri başta olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyor, 2021 yılını gönüllerinin istediği gibi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu BASİFED üyeleri yeni yıl mesajlarını verdiği toplantıda sağlık temennisi ön plana çıkarken, umudun yitirilmemesi gerektiğini 2021'in güzel günler getireceğine inanç vurgulandı. Son sözü alan İZSİAD Başkan Yardımcısı, Yazar Hüseyin Cengiz ise Ahmet Arif'in Anadolu şiirinden bir bölüm okudu. Şiire BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da eşlik etti.

AHMET ARİF

ANADOLU ŞİİRİ

Öyle yıkma kendini,

öyle mahsun, öyle garip...

Nerede olursan ol

İçerde, dışarıda, derste, sırada,

Yürü üstüne-üstüne

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının...

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile.

Dayan rüsva etme beni.