“Başka Bir Tarım Mümkün” temalı karikatür yarışmasının kazananı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi esas alan “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla düzenlenen ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Birinciliği Kürşat Zaman, ikinciliği Cemalettin Güzeloğlu, üçüncülüğü Hamit Gış’ın kazandığı yarışmanın ödül töreni 2 Şubat’ta Fuar İzmir’de yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Birinciliği Antalya’dan Kürşat Zaman, ikinciliği İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu, üçüncülüğü Kocaeli’nden Hamit Gış’ın kazandığı yarışmada Zonguldak’tan Paylaş Kiraz ile Sinop’tan Rana Duran ise Genç Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul Bursa’dan Fatih Aksular, Çorum’dan Altan Özeskici ile Eskişehir’den Mehmet Zeber’i ise mansiyon ödülüne layık gördü.



391 eser katıldı



İklim krizi ve kuraklık gibi yaşamsal risklere karşı sanatın gücünü kullanarak toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmaya aralarında Ardahan, Şanlıurfa, Kastamonu, Çorum, Aydın gibi tarım kentlerinin de olduğu 33 farklı kentten 216 katılımcı toplam 391 karikatürle katıldı.

Karikatürist Ahmet Önel, Engin Selçuk ve Ercan Baysal, yazar Lütfü Dağtaş, gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç’ten oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede sekiz katılımcı ödül almaya hak kazandı. 26 Ocak’ta Tarihi Asansör’de yapılan seçici kurul toplantısına İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.

Ödül töreni 2 Şubat’ta



Yarışmanın ödül töreni 2 Şubat Çarşamba günü Fuar İzmir’de düzenlenecek. Agroexpo-17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı etkinlikleri kapsamındaki ödül töreni sonrasında seçici kurulun belirlediği karikatürlerden oluşan serginin açılışı da yapılacak. 6 Şubat tarihine kadar Fuar İzmir’de ziyaret edilebilecek sergi yaz başından itibaren köylerde de sergilenecek.

