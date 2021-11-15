“Başka Bir Tarım Mümkün” temalı ulusal karikatür yarışması için başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi esas alan “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışı, ulusal karikatür yarışmasına konu oluyor. Yarışmayla iklim krizi ve kuraklığa karşı toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor. Çizerler 21 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Başka Bir Tarım Mümkün” temasıyla ulusal karikatür yarışması düzenliyor. Başkan Tunç Soyer’in yerel tohumlar ve yerel ırkları yaygınlaştırarak kuraklıkla, küçük üreticiyi destekleyerek yoksullukla mücadele üzerine temellenen “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışı çizgilere konu oluyor. İklim krizi ve kuraklık tehdidine karşı toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmada kooperatifleşme, köy yaşamı, tarım teknolojisi, ekolojik denge, geleneksel üretim, yöresel ürünler, organik tarım, toprak ve su güvenliği, zirai sulama, yaban hayatı, gıda israfının önlenmesi gibi tarımsal üretimin alt başlıkları da işlenebilecek.

Eserler köylerde sergilenecek



Tüm amatör ve profesyonel çizerlerin 21 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapabileceği yarışmaya ilişkin detaylara “kultursanat.izmir.bel.tr” sayfasından ulaşılabilecek. Pandemi nedeniyle başvuruların sadece elektronik ortamda yapılabileceği yarışmaya ilişkin tüm gönderimler ise “izbbtarimkarikatur@gmail.com” adresi üzerinden sağlanacak. Sonuçlar ise 2 Şubat 2022’de açıklanacak. Seçici kurulun belirleyeceği eserler, kır kent arasındaki sosyal ilişkiyi pekiştirmek amacıyla köylerde sergilenecek.

Seçici Kurul’da kimler var?



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenleyeceği karikatür yarışmasının jürisinde Ahmet ÖNEL (Karikatürist - Yazar), Ali Ekber YILDIRIM (Gazeteci, Tarım Yazarı), Engin SELÇUK (Karikatürist), Ercan BAYSAL (Karikatürist), Lütfü DAĞTAŞ (Gazeteci, Yazar) ve Şevket MERİÇ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı) yer alıyor.