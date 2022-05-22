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Başkan Arda tiyatro sahnesinde dedesini canlandırdı

Gaziemir'in Seydiköy olduğu dönemdeki yaşantıyı, 1912 Balkan Savaşı'nda yaşanan göçle başlayarak anlatan ve Belediye Başkanı Halil Arda'nın da rol aldığı "Balkanlardan Anadolu'ya bir göç hikayesi" oyunu yoğun ilgi gördü, tam not aldı

Başkan Arda tiyatro sahnesinde dedesini canlandırdı
22 Mayıs 2022 Pazar 09:53

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında çok özel bir tiyatro oyunu düzenlendi. Gaziemir'in Seydiköy olduğu dönemdeki yaşam biçimi, gelenek göreneklerinin anlatıldığı "Balkanlardan Anadolu'ya bir göç hikayesi" oyununu, Gaziemir Belediye Tiyatrosu'nun tamamı amatör olan oyuncuları sahneledi. 1. Balkan Savaşı sırasında Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan göçle başlayan oyun, ilk önce Konya'ya oradan da Seydiköy'e göç edenlerin yaşadıkları acıları başarıyla anlatıyor.

Oyunda kentteki sosyal yaşam, örf-adetler, geçim kaynağı olan tütüncülük, kahvehane kültürü, kız isteme ve düğün detaylı bir şekilde ele alınıyor. Tiyatro oyunu, kentin geçmiş yaşantısını başarıyla seyirciye aktarıyor.

Kadir Özalp'in senaryolaştırdığı, Taner İşeri'nin yönettiği oyunda, tamamı amatör olan Gaziemirlilerin yanı sıra Belediye Başkanı Halil Arda'da da sahne alıyor. Başkan Arda,  Seydiköy'ün ilk belediye başkanı olan dedesi Abdullah Arda'yı canlandırıyor. Başkan Arda, oyunun nikâh sahnesinde, o dönemdeki ilk resmi nikâhı kıyan dedesi Abdullah Arda'yı başarıyla sahneye taşıyor. Oyunda, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz da o dönemde meclis üyeliği yapan Aforoz Tahir rolüyle sahne alıyor.  

Oyuna yoğun ilgi gösteren seyirciler, oyunu başarıyla sahneye koyan oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Balkanlardan göç ederek Seydiköy'e yerleşen yurttaşların birçok zorluğun üstesinden geldiğini ifade eden Başkan Halil Arda, "Benim atalarımda Gülcemal Vapuruyla İzmir'e geldiler. Seydiköy'e yerleştiler. Hep hikayelerini, anılarını dinledik. Nice acılar, nice aşklar yaşandı bu topraklarda. Hiç biri kaleme alınmadı, kulaktan kulağa yayıldı. Oyunumuzu yazan Kadir Özalp'e, yönetmenimiz Taner İşeri'ye çok teşekkür ediyorum. Hepsi amatör olan oyuncularımız, müthiş oynadılar. Oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihimize ışık tuttuğumuz oyunumuzla hem duygulandık hem de eğlendik. Geçmişimizi, kültürümüzü geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.   

Etiketler; #Halil Arda #tiyatro #gaziemir
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