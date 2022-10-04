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“Basmane’nin Renkleri” fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Aydan Özlü’nün Basmane semtinde çektiği fotoğraflardan oluşturulan “Basmane’nin Renkleri” sergisi açıldı. Sığınmacıların yaşamlarından da karelerin yer aldığı sergi 30 Ekim'e kadar Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde gezilebilecek

“Basmane’nin Renkleri” fotoğraf sergisi açıldı
04 Ekim 2022 Salı 11:10

Fotoğraf sanatçısı Aydan Özlü’nün “Basmane’nin Renkleri” fotoğraf sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açıldı. İzmir’in Basmane semtinde yaşayan göçmenlerin fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve çok sayıda davetli katıldı.


“Hepimiz ayrı ayrı değerleriz”

Serginin açılışında konuşan Aydan Özlü savaştan ve baskıdan kaçan insanların Basmane’de yeni umut arayışında olduğunu söyleyerek, “Hepsi İzmir’in, belki de bazılarına göre dünyanın merkezi Basmane’deydi. Her şeyden önce insanız. Çok zor şartlar içerisinde olabiliriz. Ama bu durumdan kendi çabamızla kurtulabiliriz. Basmane’de fotoğraf çekerken bunu aklımdan hiç çıkarmadım. Din, dil, ırk ve meslek hiç önemli değil. Hepimiz ayrı ayrı değerleriz” dedi.

“Farkındalık barındıran bir çalışma”


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da her fotoğrafın ayrı bir öyküsünün bulunduğunu belirterek, “Basmane hayatımızın bir gerçeği ve bu sergide buna ışık tutuyor. Bu önemli çalışma bize farklı bir gözle bakmamız gerektiğini öğretiyor. Aynı zamanda itiraz da ediyor. Bu yaşanan adaletsizliği, dramı sanat reddediyor.  Umarım İzmirlilerin çoğu bu sergiyi gezer, hikâyesini dinler” diye konuştu.
Fotoğraf sergisi 30 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Etiketler; #izmir #fotoğraf #sergi
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