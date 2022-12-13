Batıdan Doğu’ya Asya Sergisi İzmir’de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Finlandiya Büyükelçiliği işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan, “Batıdan Doğuya Asya Carl Gustaf Emil Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları” sergisine katıldı. Sergi 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak

Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın (1867-1951) Orta Asya'dan Çin'e uzanan İpek Yolu boyunca 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğraf İzmir’de sanatseverlerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Finlandiya Büyükelçiliği işbirliğiyle açılan, “Batıdan Doğuya Asya C.G. Mannerheim’ın Seyahat Fotoğrafları sergisine katıldı. Başkan Tunç Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Finlandya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, İzmir Finlandiya Fahri Konsolosu Haluk Özyavuz, küratör Peter Sandberg, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, gazeteci Deniz Sipahi de eşlik etti.

İzmir'e övgü



İzmir’in Finlandiya için tarihi anlamı büyük bir sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı Başkan Tunç Soyer’e teşekkür eden Büyükelçi Maki, İzmir’in kültür sanata verdiği değerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Tunç Soyer de sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, sergideki fotoğrafların büyüleyici olduğunu belirtti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak.